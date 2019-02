Montagabend war noch alles ok

Es hätte der erste Urlaub seit Langem und der erste Besuch bei den Verwandten seit neun Jahren werden sollen. Doch das hat sich nun erledigt. Steffi Fath , ihr Mann und die beiden Kinder bleiben daheim. Die Familie aus Ibbenbüren zählt ebenso zu den Betroffenen der Germania-Pleite wie die Lengericher Marion und Manfred Teepe . Das Ehepaar hätte just am Dienstag, also an jenem Tag, an dem die Fluggesellschaft ihren Betrieb einstellte, vom FMO in einer der weiß-grünen Maschinen gen Lanzarote abheben sollen. Tja, hätte, hätte, Fahrradkette . . .

Steffi Fath – sie arbeitet wie ihr Mann in Lengerich – hat am Tag nach dem offiziellen Aus der Airline ihren Humor nicht verloren. Mit einem Lächeln erzählt die 35-Jährige, dass zuletzt lediglich Camping am Herthasee im Dreieck Hörstel/Hopsten/Ibbenbüren drin gewesen sei. Umso mehr habe man sich auf die Reise in den sonnigen Süden gefreut. Nach Marbella hätte es im April während der Osterferien gehen sollen. Just mit dem neuen Flugplan zum Frühjahr wollte Germania die südspanische Stadt wieder anfliegen.

Als Steffi Fath das Anfang Januar im Internet sah, wurde nicht lange überlegt: Vier Plätze für zusammen 1100 Euro buchte sie bei Germania. Dass das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt schon für Negativschlagzeilen sorgte, bekam die Familie nicht mit. Erst in der vergangenen Woche sei dann die Summe geflossen, also erst wenige Tage vor der Insolvenz.

„Das Geld ist das eine, das andere sind die Emotionen“, sagt Steffi Fath. Weil sie übers Internet direkt bei der Fluggesellschaft die Tickets erworben hat, hat sie wenig Hoffnung, etwas von dem Geld wiederzubekommen. Und Urlaub? Sei vorerst nicht drin; im Sommer kommt das dritte Kind. Ein Trost: Die Freude darüber wird den Ärger über das Germania-Aus wohl bald überdecken.

Manfred Teepe hat angesichts des nahenden Urlaubs in den vergangenen Tagen genau verfolgt, wie sich die Germania-Geschichte entwickelt. Noch am Montagabend habe er nachgeschaut, ob der Flug auf die Kanaren noch planmäßig stattfinden sollte, erzählt der Lengericher. Da schien die Welt noch in Ordnung zu sein. Am anderen Morgen holte er dann früh um 5 Uhr die Zeitung aus dem Briefkasten und schaute noch einmal nach dem Stand der Dinge – die nun ganz anders aussahen. Meldungen über das Ende der Fluglinie machten die Runde.

Nach Rücksprache mit dem Reisebüro – die Teepes hatten eine Pauschalreise gebucht – fuhren sie trotzdem zum Flughafen. Vielleicht ging ja noch was, lautete die Hoffnung. Doch die trog. Und Ersatzplätze in einer anderen Maschine waren so schnell nicht zu bekommen. „Wir wären ja sogar zu einem anderen Flughafen gefahren“, versichert Manfred Teepe. Aber es sei nichts zu machen gewesen. Die Alternative wäre ein anderes Urlaubsziel gewesen, doch darauf wollten sich die Eheleute nicht einlassen.

Der Lengericher berichtet, dass vielleicht kurzfristig noch etwas geht. So die Auskunft, die er vom Reisebüro bekommen habe. Wenn nicht. „Dann bekommen wir wenigstens unser Geld zurück.“