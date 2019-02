„Gutes Wachstum in allen Kerngeschäftsfeldern“

Von einem „guten Wachstum in allen Kerngeschäftsfeldern“ und das in einem „anspruchsvollen Jahr“ spricht Hubert Overesch bei der Präsentation der Bilanz der VR-Bank Kreis Steinfurt am Mittwoch in Emsdetten. Erstmals überspringt das Institut die Drei-Milliarden-Euro-Marke.

Das Wachstum, so der Bank-Vorstand, resultiere im Wesentlichen durch das Einlagengeschäft. Die Kunden haben 2,186 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Das entspricht einem Plus von 5,1 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017. Im Kreditgeschäft meldet die Bank einen Zuwachs um 4,4 Prozent auf 2,22 Milliarden Euro. Auf 6,2 Milliarden Euro ist das betreute Kundenvolumen gewachsen. Dazu zählen beispielsweise Geschäfte mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall , der R+V-Versicherung oder Union Investment – alle vermittelt durch die Mitarbeiter der VR-Bank. Was sich auch auf der Ertragsseite des Hauses niederschlägt in Form von Provisionsgebühren.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Vertreterversammlung soll aus dem Jahresgewinn das Eigenkapital um 15 auf 256 Millionen Euro aufgestockt werden. Ebenfalls zustimmen müssen die Vertreter der Mitglieder dem Vorschlag, eine Dividende von vier Prozent auf die Geschäftsguthaben auszuschütten.

Im Immobiliensektor hat die Service GmbH der VR-Bank im vergangenen Jahr 317 Objekte vermittelt mit einem Volumen von 62,8 Millionen Euro. Sowohl bei Altbauten (plus zehn Prozent) wie auch bei Neubauten und Grundstücken (plus zehn bis 15 Prozent) habe sich im vergangenen Jahr die Preisspirale gedreht. Die vor zwei Jahren gegründete Grundstücksgesellschaft der Bank soll weiter langsam entwickelt werden, so der Vorstand.

Rückläufig ist dagegen die Zahl der Geschäftsstellen, in denen Mitarbeiter für Kundenanliegen zur Verfügung stehen. Waren es im Jahr 2015 noch Filialen, ist deren Zahl 2018 auf 20 Geschäftsstellen geschrumpft. Im Gegenzug nahm die Zahl der SB-Center von zwölf auf 21 zu; drei weitere folgen in diesem Jahr.

Sehr zufrieden ist Ulrich Weßeler mit den ersten Resonanz zum Sisy-Projekt. An vier Standorten – Laggenbeck, Hopsten, Mesum, Emsdetten – ist diese persönliche Serviceberatung per Videoübertragung in den Testbetrieb gegangen. „Es gab viele positive Rückmeldungen“, so das Vorstandsmitglied. Mit der Frequenz von zehn bis 20 Sisy-Kontakten pro Woche sei man zufrieden. Was in dem Zusammenhang überrascht: Die Nutzung der SB-Terminals (Geldautomat, Kontoauszug-Drucker, Überweisungsterminal) hat angezogen.

Die Zahl der Mitarbeiter hat sich um sechs auf 527 Personen verringert. Auf gut zehn Prozent schätzt Ulrich Weßeler die Zahl der Beschäftigten, die bis zum Jahr 2023 potenziell in den Ruhestand wechseln könnten. Unabhängig von der Fusion mit der Vereinigten Volksbank und der Volksbank Greven, die zum 1. Januar 2020 vollzogen werden soll.