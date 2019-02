Rechtschreibfehler wird bestraft

Bewerbungen mit Rechtschreibfehlern fallen Sachbearbeitern in Personalabteilungen in der Regel auf. Umso mehr, wenn sie die Bewerbung gleich zweimal erhalten. Der Aufmerksamkeit der Prokuristin eines Lengericher Unternehmens ist es zu verdanken, dass ein Fall von Urkundenfälschung nun vor Gericht landete.

Der 57-Jährigen war das gefälschte Meisterzeugnis eines Bewerbers im Abstand von einem Jahr zweimal per E-Mail zugestellt worden. Mit einem „Befriedegend“ sollte der Mann die Prüfung bestanden haben. Was der Frau schon im Jahr 2017 aufgefallen war, nahm sie im April 2018 zum Anlass, das Zeugnis zur Überprüfung an die Handwerkskammer weiterzuleiten. Schnell war klar, dass das Zeugnis eine Fälschung war. Der Mann hatte die Prüfung gar nicht bestanden.

Das Amtsgericht Tecklenburg verurteilte den Lengericher Bewerber jetzt zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Euro. Es sah es als erwiesen an, dass er das Zeugnis gefälscht und an das Unternehmen geschickt hatte.

Die Geschichte, die der 44-Jährige zur Erklärung lieferte, hielt das Gericht für „schwer glaubhaft“. Der Angeklagte sagte, er habe einen Mann, den er per Mundpropaganda kennengelernt habe, mit der Jobsuche beauftragt und ihm deshalb nicht nur seine Bewerbungsunterlagen übergeben, sondern auch den Zugang zu seinem E-Mail-Account ermöglicht, weil der „Job-Vermittler“ keine eigene E-Mail-Adresse gehabt haben soll.

Als Beleg für den Kontakt zu dem Mann legte der Angeklagte dem Gericht die Kopie von dessen Personalausweis vor. Der als Zeuge geladene Mann hätte am Mittwoch polizeilich vorgeführt werden sollen, war aber am Vortag der Hauptverhandlung von den Beamten nicht an seiner Osnabrücker Wohnadresse angetroffen worden. Dort lebende Angehörige wollen seinen Aufenthaltsort nicht kennen, vermuten ihn aber in Rumänien oder in Russland.

Ein wenig eingeschnappt zeigte sich der Angeklagte, dass man ihm eine „solch dämliche“ Fälschung mit Schreibfehler zutraue. „Wenn man fälscht, dann sollte man es richtig machen“, gab er zu bedenken. Dem Richter gab es zu denken, dass der 44-Jährige nie nachgeschaut haben will, ob die E-Mail von seinem Account versendet wurde. Es sei alles gelöscht gewesen, antwortete der Mann. Zudem würde er Bewerbungen nie per E-Mail verschicken, sondern persönlich abgeben. Erst durch die Post des Gerichts will er erfahren haben, dass etwas nicht stimme.

Das Gericht ging mit seinem Urteil über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus, die sich für 40 Tagessätze à 40 Euro ausgesprochen hatte. Strafverschärfend wirkte sich aus, dass der Lengericher schon zweimal wegen Betrugs verurteilt worden war.

Der Verteidiger forderte einen Freispruch für seinen Mandanten. „Die Vorwürfe sind nicht soweit aufgeklärt, dass es für eine Verurteilung reicht“, lautete seine Sicht der Dinge. Seine Beweisanträge hatte das Gericht zurückgewiesen. Zum einen sollte ein Sachverständiger klären, dass die gefälschte Eintragung im Zeugnis nicht von seinem Mandanten stamme, zum anderen der „Job-Vermittler“ aus Osnabrück vernommen werden. „Eine Fahndung ist erfolgversprechend“ sagte er mit Blick auf dessen rumänische Staatsangehörigkeit.

„Keine in dieser Instanz“, antwortete der Verteidiger auf die Frage des Gerichts nach weiteren Beweisanträgen. Der 44-Jährige kann Rechtsmittel einlegen.