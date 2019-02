Millionen-Bau auf der Zielgeraden

Von Nervosität ist keine Spur bei Jan-Patrick Konow und Frederik Rotthowe . Offenbar vertrauen sie darauf, dass weiterhin alles glatt läuft beim Bau des Neuen Markt-Karrees. Die Fertigstellung des Millionen-Euro-Vorhabens geht auf die Zielgerade. In gut 100 Tagen soll die Eröffnung stattfinden. Für Konow und Rotthowe hängt einiges an dem Datum. Konow ist Projektleiter des Investors Stroetmann, Rotthowe wird Betreiber des Edeka-Marktes sein, der als Hauptmieter in den Komplex einzieht.

Die Familie Rotthowe, so der 38-Jährige, sei seit 1951 und nun in dritter Generation in dem Geschäft. An drei Standorten ist man vertreten, alle sind in Münster. Aber nicht nur deshalb ist die bald anstehende Eröffnung in Lengerich etwas Besonderes. Mit 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche erreiche der Markt eine neue Größenordnung, so Rotthowe. Und da parallel zu diesem „großen Investment“ noch weitere Projekte vorangetrieben würden, sei schon „ein paar Nächte“ über die Entscheidung geschlafen worden, den Schritt raus aus Münster zu gehen. Der Kaufmann betont im gleichen Atemzug aber auch, dass er „absolut überzeugt“ davon sei, dass es die richtige Entscheidung war.

Für den Start laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Etwa 50 bis 60 Mitarbeiter sollen eingestellt werden. Die ersten Verträge seien unterzeichnet, die Marktleiterstelle bereits besetzt. Ganz einfach sei es nicht, die Mannschaft zu komplettieren, räumt Frederik Rotthowe ein. Der Fachkräftemangel macht sich auch in seiner Branche bemerkbar. Den Kunden verspricht er einen Edeka , in dem großer Wert auf Vielfalt und Frische gelegt werde – etwa mit einem weitläufigen Gastrobereich, in dem neben Salaten auch Sushi zu bekommen sein werde.

Zur Dauer des Mietvertrages äußern sich weder der Edeka-Mann noch Stroetmann-Projektentwickler Konow konkret. Konow spricht lediglich von einer „langfristigen“ Zusammenarbeit, das gelte für alle Mieter im Markt-Karree, also auch für Deichmann, Takko und die Bäckerei. Auf die Frage, ob am 23. Mai neben dem Edeka-Markt auch alle anderen Geschäfte erstmals öffnen, sagte der Projektentwickler während des Ortstermins: „Das muss man sehen.“ In jedem Fall werde es dann zeitnah geschehen.

Gelobt wird allseits die gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Beteiligten. Eine Einschätzung, der sich auch Lengerichs Wirtschaftsförderer Jürgen Kohne anschließt. Der weitet den Blick noch vom Markt-Karree Richtung Wapakonetaplatz. Dessen künftige Gestaltung ist zuletzt praktisch doppelt angegangen worden. Zum einen im Zuge der Planungen für das Neue Markt-Karree, zum anderen von den Fachbüros, die sich am Wettbewerb zur Neugestaltung der Fußgängerzone beteiligt haben. Kohne kündigt an, dass der Rat zu entscheiden habe, welche Variante zum Tragen kommt. Um unnötige Doppelarbeiten zu verhindern, werde das Gelände nach Absprache mit Stroetmann nun erst einmal nur provisorische hergerichtet.

Es dürfte indes mehr als wahrscheinlich sein, dass die Politik dafür votiert, den Platz optisch an das Gesamtbild der gesamten Fußgängerzone anzupassen.