Zuhören und Unterstützung bieten

Der Alltag habe viele Menschen fest im Griff. „Sie werden mit Anforderungen förmlich überschwemmt“, sagt Matthias Többen . Schlafstörungen, Verspannungen, Magenprobleme zählt der als mögliche Folgen auf. Wie Betroffene das empfinden, fasst der Diplom-Pädagoge und Familienberater in einem Satz zusammen: „Ich komme gar nicht mehr zur Ruhe.“

Resilienz ist das Stichwort, das seiner Arbeit und der seiner Kollegin Marion Klinkenbusch-Gierlich zugrunde liegt. „Es geht um eine Bewältigungsstrategie, die Fähigkeit zu vermitteln, mit Krisen umgehen zu können“, beschreibt sie das Ziel, dass das Team in der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums an der Bahnhofstraße 88a in Lengerich verfolgt. Oder, wie es die Beraterin vereinfacht ausdrückt, „die Seele stark machen“.

Ziel sei es, dass die Klienten in Gesprächen in der Beratungsstelle lernen, wie sie mit Krisen umgehen, sich abgrenzen und schützen können, „ohne in sich zu flüchten“. Erster Schritt sei oft, sich Gefühle zuzugestehen und die äußern zu können. Oft sei es so, dass sich Menschen von Erwartungen überschwemmt fühlen, beschreibt Marion Klinkenbusch-Gierlich die Situation, die sich in einem ersten Gespräch herauskristallisiere.

Ziel ist es, dass sich die Betroffenen öffnen, egal ob dem Partner oder Freunden gegenüber. Zu seinen Gefühlen stehen und wissen, dass man nicht allein damit bleibt, beschreibt sie den Ansatz. Daraus solle sich eine Resilienz entwickeln. Die psychische Widerstandskraft zu stärken, diesen Schritt als Chance für eine Entwicklung zu nutzen, „das ist unser Anliegen“, so Matthias Többen.

Dazu gehört für ihn die Fähigkeit, klare Grenzen zu ziehen, beispielsweise zwischen Arbeit und Privatleben. Das könne durch einen Wechsel des Raums geschehen, die Hinwendung zu einer anderen Tätigkeit. Das alles werde mit den Ratsuchenden erarbeitet. Gerne auch mit Bildern. „Ein Regenschirm oder eine Plexiglas-Scheibe schützen vor Regen“, beschreibt seine Kollegin ein plastisches Beispiel.

Immer geht es dabei um kleine Schritte, die in den Alltag der Klienten übertragen werden sollen. „Nach der Nacht kommt der Tag, ich kann etwas tun und etwas ändern“, formuliert die Beraterin einen möglichen Gedanken. Kleine Auszeiten vom Alltag zu nehmen sei eine wertvolle Hilfe. Dabei gehe es nicht um Luxus, sondern manchmal ganz banale Dinge. Hinsetzen und Musik hören, ein Buch lesen oder Sport treiben. „Entscheidungen zu treffen heißt auch, mal Nein zu sagen“, setzt sie der ständigen Reizüberflutung im Alltag entgegen.

In den vier Jahren, die es die Beratungsstelle in Lengerich gibt, sei das Thema Resilienz ständiger Begleiter. Die Altersspanne der Ratsuchenden reicht von jungen Menschen Anfang der 20 bis zu 70-Jährigen und Älteren. Gut 60 Fälle werden pro Jahr in der Beratungsstelle aufgearbeitet. Zwei Drittel davon sind eine Paarberatung. Dabei gehe es sowohl um die Partnerschaft wie auch andere Themen, erläutert Matthias Többen.

„Manche möchten erstmal nur erzählen“, beschreibt Marion Klinkenbusch-Gierlich den Anfang vieler Beratungen. Dafür sei ein Ort, an dem zugehört werde, sehr wichtig. Und auch die Verschwiegenheit, der sie und ihr Kollege unterliegen. „Was bei uns in der Beratungsstelle besprochen wird, bleibt auch da“, bringt es Matthias Többen auf einen kurzen Nenner.

Allein schon die Tatsache, dass ein Paar komme zeige ja, dass sie sich Zeit füreinander nehmen wollen.

Was es für die beiden erleichtert, ist die Tatsache, dass diejenigen, die kommen, bereit sind, an sich zu arbeiten. „Auch wenn es nicht immer einfach ist, etwas zu ändern“, betonen sie. Beide Berater sehen ihre Funktion als neutrale Zuhörer. „Wir drängen niemanden in eine bestimmte Richtung“, unterstreicht Marion Klinkenbusch-Gierlich.

Rückmeldungen nach abgeschlossenen Beratungen gibt es immer wieder. Und so ein positives Feedback, „das tut uns dann auch gut“, stellen die beiden Fachleute fest.