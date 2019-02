Zum ersten Mal hat am Freitagabend im Begegnungszentrum der Arbeiterwohlfahrt ein Rudelsingen für jedermann stattgefunden. Die Idee dazu hatten die Mitarbeiterinnen der AWO Kindervilla, allen voran Theresa Nef und Diana Tiemann .

„Es ist wunderbar, heute hier so viele junge Gesichter zu sehen. Unsere Begegnungsstätte steht ja allen Altersgruppen offen, nicht nur der Generation 60plus“. Hausherrin und AWO-Kreisvorsitzende Gerda Stiller begrüßte rund 50 Gäste. Die Frauen waren dabei mehr als klar in der Mehrheit; lediglich drei Männer waren gekommen, um mitanzustimmen.

Theresa Nef und Diana Tiemann hatten sich die musikalische Unterstützung von Ines Albers und Dorin Popkin (Keyboard und Gesang) von der Musikschule Tecklenburger Land gesichert. Die Texte wurden zum Mitsingen auf eine Leinwand projiziert. Dann wurde ohne große Scheu losgesungen. Hatten beim ersten Lied („Über den Wolken“, Reinhard Mey) noch viele die Hände in den Hosentaschen, wurde bei „Alles nur geklaut“ (Die Prinzen) schon kräftig mitgeklatscht und bei „YMCA“ (Village People) gab es schließlich kein Halten mehr. Über die Musikauswahl hatten die Teilnehmer vorher abstimmen können.

Und was sagten die wenigen Männer zum spontanen Singen in der großen Gruppe? Moritz Reiser und Denis Epp erzählten, sie seien mitgekommen, um ihre Partnerinnen zu unterstützen. „Ich singe gern, aber bisher nur im Stadion,“ gab Moritz Reiser einen Einblick in seine bisherige Sangeskarriere. Eine weitere Gelegenheit zum „Rudelsingen“ wird es nach diesem erfolgreichen Einstand sicher geben. Vielleicht ist das Geschlechterverhältnis dann ja ausgeglichener.