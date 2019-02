Führungswechsel und Zuwachs

Einen Zuwachs an Mitgliedern hat Ulrich Weiß , Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Freundschaft der Partnerstädte Lengerich und Warta, während der Mitgliederversammlung im Römer vermeldet. In seinem Tätigkeitsbericht hob Weiß die gegenseitigen Besuche von Delegationen in Warta und Lengerich hervor. Wichtig war ihm dabei der Hinweis, dass sich in den vergangenen Jahren eine gute Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung der Stadt Lengerich, vertreten durch den Bürgermeister, und dem Freundschaftsverein ergeben habe. „Diese Entwicklung, die auch in Warta wirksam wurde, hat die Partnerschaft mit neuem Leben erfüllt.“

Als herausragendes Ereignis hob der Vorsitzende gemeinsame Workshops Jugendlicher zum Thema Heimat aus beiden Städten hervor. Die sind in Zusammenarbeit mit der VHS Lengerich organisiert worden. „Die Präsentation der Ergebnisse in Form von Kollagen im Gemeindehaus von St. Margareta war hervorragend und hat ein großes Publikum begeistert,“ zeigte sich Weiß noch immer beeindruckt. Vor allem, dass auch jüngere Mitglieder zum Verein dazugestoßen seien, bereite große Freude.

Als weitere Punkte auf der Tagesordnung standen die Berichte des Schatzmeisters und der Kassenprüfer an. Es wurde eine einwandfreie Arbeit des gesamten Vorstandes attestiert, so dass laut Pressemitteilung eine einstimmige Entlastung erfolgte. Für die Neuwahlen des Vorstandes hatte Ulrich Weiß schon im Vorfeld erklärt, dass er sich als Kandidat für den Zweiten Vorsitzenden bewerben wolle. Für die Wahl zum Ersten Vorsitzenden wurde Peter Pezena vorgeschlagen. Er ist schon seit längerer Zeit im Partnerschaftsverein aktiv und, sicher ein großer Vorteil für die Arbeit des Vereins, er beherrscht die polnische Sprache. Das Wahlergebnis fiel für beide Kandidaten einstimmig aus. Beide nahmen die Wahl an.

Peter Pezena erklärte in seiner Antrittsrede, die Ziele des Vereins weiter verfolgen und sich für noch engere Beziehungen zu Warta stark machen zu wollen. Gerade mit Blick auf diverse Entwicklungen in Europa seien freundschaftliche und partnerschaftliche Beziehungen zwischen den Völkern notwendig – und die könne man am besten auf der Ebene von Partnerschaftsvereinen und Städtepartnerschaften knüpfen.

Entsprechend wurde nach den Wahlen der weiteren Funktionsträger der Blick auf die Zukunft gerichtet. Neben den freundschaftlichen Kontakten soll auch der Austausch von Erfahrungen und Ratschlägen zum Beispiel im Bereich Ökonomie und Tourismus in den Fokus rücken.