Grüne Inseln bieten eine große Vielfalt

Heute sind diese Lebensräume fast alle gewichen. Die Konsequenz: Viele Tierarten sind verschwunden. So kennt längst nicht mehr jeder den Gesang von Lerche, Kiebitz und Co, der einst im Frühling allgegenwärtig war.

Allerdings war auch dieses Grünland nicht von der Natur geschaffen, sondern das Werk der Menschen. Sie rodeten große Teile des ursprünglich dicht bewaldeten Gebietes, weil sie Weiden für das Vieh benötigten. Vor allem die Wiesenvögel profitierten von dieser Entwicklung, da die offenen Landschaften am ehesten dem ursprünglichen Lebensraum der Moore und Sümpfe entsprachen.

Wer heute die Umgebung von Lengerich genauer unter die Lupe nimmt, um nach den Resten dieser einst so wertvollen Gebiete zu suchen, wird zunächst kaum etwas davon entdecken. Und doch gibt es ein paar Flächen, die bewahrt werden konnten. Allerdings sind diese Biotope oder Naturschutzgebiete im Gegensatz zu den modernen landwirtschaftlichen Flächen verschwindend klein. Zudem liegen diese Gebiete meist inselartig in der Landschaft und sind somit vollkommen isoliert, so dass das Überleben der Arten auch dort sehr schwierig ist.

Wer also einmal einen Hauch der früher so weit verbreiteten Feuchtwiesen in der Umgebung von Lengerich erleben möchte, kann vor allem im zeitigen Frühjahr das Naturschutzgebiet in der Hohner Mark und das Biotop am Grünen Weg besuchen. Dort sind noch einige Wiesen vorhanden, die vor allem den Sumpf- und Watvögeln zusagen. Da sich auch die Flächen in der Umgebung noch annähernd in einem naturnahen Zustand befinden, haben einige der selten gewordenen Arten an diesen Stellen bis heute einen Rückzugsort gefunden. Um die Vögel nicht zu stören, ist die Beobachtung nur von den Wegen aus möglich, am besten sogar aus dem Auto heraus, da der Mensch darin von den Vögeln meist nicht wahrgenommen wird. Dass die Wiesen zur Brutzeit nicht betreten werden dürfen wegen der dadurch verursachten massiven Störungen, sollte allen Besuchern klar sein.

Sobald der Winter gewichen ist und milde Temperaturen Grasfrösche und Erdkröten in die flachen Blänken und Teiche locken, treffen auch die ersten Kiebitze ein. Die auffälligen Vögel beschäftigen sich gleich mit der Balz und man kann die rufenden Männchen bei ihrem rasanten Flug beobachten. Einige warme Sonnentage animieren die Vögel zur Anlage ihrer Nester und schon bald sitzen die Weibchen auf den Eiern.

Auch die Großen Brachvögel, die Charaktervögel der Moore und Sümpfe, sind noch mit einzelnen Paaren vertreten. Sie fallen mit ihrem lang anhaltenden Balztriller auf, mit dem die Männchen ihre Reviere fliegend markieren. Diese Art ist noch mehr als der Kiebitz an die weichen und feuchten Böden gebunden, da sie dort mit ihrem langen, gebogenen Schnabel nach Nahrung sucht. Brachvögel brüten meist gut getarnt im Grün der Wiesen und verstehen es meisterhaft, sich zu verstecken – doch für ihre Feinde häufig nicht gut genug, da die Gelege oft von Nesträubern wie Fuchs, Iltis und Krähe geplündert und zerstört werden.

Früher häufig und heute ebenfalls sehr selten ist die Bekassine, ein Schnepfenvogel, der im Volksmund als Himmelsziege bekannt war, da er beim Balzflug ein meckerndes Geräusch erzeugte. Heute lassen sich die Bekassinen manchmal während der Zugzeit im Herbst und Frühjahr beobachten. Für die Brut reichen die verbliebenen Wiesen jedoch kaum noch aus.

Eher lassen sich auf den offenen Flächen Grau- und Silberreiher nieder. Letztere fallen schon aus weiter Entfernung aufgrund ihrer weißen Gefiederfarbe auf. In manchen Jahren wurden auch schon rastende Kraniche beobachtet, die die flachen, wassergefüllten Blänken als Schlafplatz bevorzugen. Manchmal suchen die „Glücksvögel“ zudem auf abgeernteten Maisfeldern nach Futter – wenigstens ein Vorteil, den die Monokulturen ihnen bieten können. Mit viel Glück entdecken Naturfreunde auch einmal eine Rohrdommel, deren Anblick vor allem im Winterhalbjahr möglich ist.

Letztendlich verstecken sich im Grün der Feuchtwiesen auch ein paar seltene Vertreter aus der heimischen Flora. Während noch vor 30 bis 40 Jahren ungedüngte Wiesen mehreren heimischen Orchideenarten einen idealen Lebensraum boten, sind diese Vorkommen fast verschwunden. Nur die Gefleckte Kuckucksblume ist übrig geblieben und blüht mit wenigen Exemplaren in den Wiesen. Sandglöckchen, Sumpf- und Besenheide sowie der Mittlere Sonnentau zeugen von der einst reichen Wiesen-Flora.

Seit jeher hat der Mensch in die Natur eingegriffen, dabei aber auch neue Lebensräume wie zum Beispiel die Feuchtwiesen geschaffen, so dass sich neue Möglichkeiten für die Flora und Fauna ergaben. In der heutigen industriellen Landwirtschaft ist das kaum noch der Fall. Es liegt am Menschen, das Natur- und Kulturerbe der Feuchtwiesen mit dem letzten Rest des ehemaligen „wilden Lengerichs“ zu erhalten beziehungsweise sogar wieder zu vergrößern.