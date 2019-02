Ärger und Erklärungen

Hoch schlagen die Wellen in Sachen Rotbuche. Der Baum ist vor einer Woche gefällt worden. Er musste weichen für das Neubauvorhaben auf dem „Haus Werlemann“-Grundstück. Das empört nun offenbar viele Bürger. Schreiben mit sehr deutlichen Worten erreichen die WN-Lokalredaktion. In den sozialen Netzwerken finden sich reichlich kritische Kommentare. Und am Dienstag bemängelte Anne Engelhardt (Bündnis 90/Die Grünen) im Hauptausschuss, dass in diesem Zusammenhang über den Ablauf der Beratungen über das Bauvorhaben durch ein Mitglied des Rates falsche Informationen öffentlich gemacht worden seien.

„Ist die Verwaltung in Lengerich völlig verrückt geworden?“, „Da wird mal eben, ohne mit der Wimper zu zucken, über hundert Jahre Geschichte weggesäbelt“, „Soll Lengerich nur noch aus Beton bestehen?“ Äußerungen, die beispielhaft stehen für die anscheinend große Verärgerung. Verschärft wird die Diskussion noch durch die Tatsache, dass in der jüngsten Sitzung des Planungssauschusses die Frage aufgekommen war, ob der Baum durch Grundstücks-Zugeständnisse der benachbarten evangelischen Kirchengemeinde hätte erhalten werden können. Gespräche darüber gab es keine mehr.

Frank Lammert sagt, er habe Verständnis dafür, dass viele die Buche hätten erhalten wollen. Sie sei mit ihrem Standort am Werlemann-Durchgang zwischen Schulstraße und Altstadt schließlich „sehr markant“ gewesen. Doch der Beigeordnete der Stadt betont auch den größeren Zusammenhang und erklärt die rechtlichen Fragen.

Da wäre zunächst die Tatsache, dass es für das Grundstück wie auch für den gesamten umliegenden Bereich keinen Bebauungsplan gibt. Das heißt laut Paragraf 34 Baugesetzbuch, dass „es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist“. Diese Vorgaben sieht Lammert bei dem geplanten Vorhaben „unbestritten“ gegeben. Zudem spiele das Eigentumsrecht eine Rolle, das lediglich bei gravierenden Gründen eingeschränkt werden dürfe. Nach Ansicht des Beigeordneten war das im Fall der Buche nicht gegeben. Selbst wenn Lengerich eine Baumschutzsatzung hätte – 2014 war ein entsprechender Vorstoß der Grünen im Rat gescheitert –, wäre nach Einschätzung Lammerts wohl nur eine Kompensationsleistung für das Fällen fällig geworden.

Grundsätzlich hätte die Stadt durch eine Veränderungssperre und das Aufstellen eines Bebauungsplans dezidierte Vorgaben machen können. Doch dann hätte sich die Frage gestellt, ob die vom jetzigen Investor oder anderen potenziellen Interessenten akzeptiert worden wären. Wäre es nur um eine Kleinigkeit gegangen, hätten aus Sicht des Beigeordneten Gespräche über entsprechende Änderungen vielleicht Sinn gemacht. In diesem Fall wäre es jedoch um einen wesentlichen Eingriff gegangen.

Zudem erinnert Lammert daran, dass es bei dem Vorhaben – Bau einer größeren Filiale für Rossmann – um die Belebung der Innenstadt gehe. Und er betont, dass der Investor für den Erhalt der Werlemann-Fassade schon höhere Kosten in Kauf nehme. Diese Faktoren gelte es zu berücksichtigen.

Zum Ablauf des Verfahrens in Verwaltung und Politik erklärt Lammert, dass die Stadt pro Jahr um die 200 Bauanträge bearbeite. „Das ist Tagesgeschäft.“ Haben die Projekte eine größere Bedeutung, werde die Lokalpolitik darüber nicht-öffentlich im Planungsausschuss informiert. Das sei beim Projekt „Haus Werlemann“ der Fall gewesen. Details will der Beigeordnete nicht nennen, da nicht-öffentlich beraten wurde.

Eines kündigt er indes schon an: Die Stadt werde bald einmal darstellen, wie viele Bäume in der Innenstadt und in innenstadtnahen Bereichen auf öffentlichen Flächen stehen. „Da geht es nicht um Hunderte, sondern um deutlich mehr.“ Damit soll der Vorwurf widerlegt werden, der da lautet, Lengerich ist eine „Pflaster- und Betonwüste“.