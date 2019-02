Große Worte und große Pläne

Große Worte hat am Freitag Wilhelm Möhrke gewählt. Lengerichs Bürgermeister sprach von einem „historischen Moment“ für die Stadt, als er am Mittag die Gäste in der Verwaltung begrüßte. Gekommen waren die, um der Auszeichnung der Preisträger des freiraumplanerischen Wettbewerbs beizuwohnen. Bei dem geht es, wie berichtet, um die Neugestaltung der Fußgängerzone. Und dieses Vorhaben war für das Stadtoberhaupt Grund genug, zu betonen, welch immense Bedeutung das Ganze für Lengerich hat.

In Zeiten, in denen der Einzelhandel vor großen Herausforderungen stehe, gemeinsam mit den Bürgern zukunftsweisend ein solches Projekt anzugehen und zu realisieren, sei das Ziel. Dabei gelte es, gesellschaftliche Veränderungen und Strömungen aufzunehmen, die städtischen Plätze als Plätze zu nutzen und für Aktivitäten zu gestalten und die Individualität der Innenstadt insbesondere in Form der alten Bausubstanz zu erhalten und zu stärken.

Gelingen kann das nach einhelliger Meinung der Wettbewerbsjury am besten mit dem Entwurf des Büros Franz Reschke Landschaftsarchitektur aus Berlin. Professor Dirk Junker von der Hochschule Osnabrück, der den Vorsitz in der Jury hatte, räumte zunächst zwar ein, dass beim ersten Blick auf die eingereichten Pläne der Eindruck entstehen könne, dass die sich kaum voneinander unterscheiden. Doch die relevanten Unterschiede lägen in den Details. Und da habe das Büro Reschke mit seinem „sehr tragfähigen“ Ideen von Anfang an alle Mitglieder des Preisgerichts voll überzeugt.

Positiv stellte Junker unter anderem heraus, dass der Entwurf „nicht aufdringlich, sondern selbstverständlich“ daherkomme. Er sei „nicht zu modisch“, biete somit die Gewähr, auch noch in 20 Jahren zu gefallen und habe mit einer „grünen Barriere“ auf dem Bodelschwinghplatz einen gelungenen Endpunkt gesetzt. Zudem könne es mit der vorgesehenen Pflasterung – ein Naturstein käme infrage – gelingen, der Fußgängerzone einen neuen Teppich zu geben. Das aktuelle Erscheinungsbild wirke inzwischen wie „ein etwas abgelaufener Läufer“ und die Meile zwischen Bodelschwingh- und Wapakonetaplatz hier und da „eher deprimierend“.

Mit Blick auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek) ließ Junker die Verantwortlichen der Stadt auch wissen, dass die Neugestaltung der Fußgängerzone nur ein erster Schritt sein könne. Es sei zu hoffen, dass die Umsetzung „motivierend“ wirke und beispielsweise den ein oder anderen Immobilieneigentümer dazu bewege, selbst auch tätig zu werden.

Der Chef des siegreichen Büros, Franz Reschke, zeigte sich hoffnungsvoll, dass er und sein Team nun weiter in Lengerich arbeiten können. Grundsätzlich bedeutet die Vergabe des ersten Preises nicht automatisch, dass der dazugehörige Entwurf auch umgesetzt wird. Zum Zuge kommen könnten auch die Planer, die als zweite und dritte Preisträger ausgezeichnet wurden. Doch die deutlichen Aussagen des Jury-Vorsitzenden Junker lassen zumindest erahnen, dass bei den nun folgenden Gesprächen Reschke gute Karten haben dürfte.

Der Landschaftsarchitekt und seine Mitarbeiter definieren vor allem die drei Plätze in der Fußgängerzone und den dazugehörigen Baumbestand als prägend und wollen diese Elemente weiter stärken, um dort die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Das Oberthema seien dabei die Brunnen; ein solcher ist in dem Entwurf auch für den Bodelschwinghplatz vorgesehen. Zudem sprach Reschke von „großzügigen Sitzmöglichkeiten“. Ein weiterer Anspruch: Die Berliner wollen „die Geschichte Lengerichs erlebbar machen“. Als Beispiel nannte Reschke das Heimathaus und die Börse an der Bergstraße, die durch bestimmte Elemente in der Fußgängerzone mehr in den Fokus der Menschen rücken könnten.