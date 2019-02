CVJM-Konflikt zeitnah lösen

André Ost hat viel Positives gesehen. Von der Kirchenmusik über die Arbeit der Trägervereine Stadtfeldmark und Wechte bis zum breit gefächerten Angebot auf dem Feld der Diakonie. Fünf Tage hat der Superintendent, begleitet von elf weiteren Haupt- und Ehrenamtlichen, die evangelische Kirchengemeinde Lengerich visitiert. An einem lässt er im Pressegespräch nach Abschluss der Visitation keinen Zweifel: „Der Konflikt muss zeitnah gelöst werden!“

Damit ist das Thema CVJM gemeint. Der Christliche Verein Junger Menschen arbeitet im Haus Im Hook 15. Die Kirchengemeinde will, dass der CVJM in die dritte Etage des Martin-Luther-Hauses zieht. So könnten Kosten gespart werden, idealerweise sogar die dann leer stehende Immobilie verkauft werden – wenn es denn einen Interessenten gäbe. „Alle wollen ja im Prinzip das Gleiche“, setzt André Ost darauf, dass in begleiteten Gesprächen ein Konsens gefunden wird. Mehr sagt er nicht zu diesem Thema.

Pfarrerin Sibylle Liening und Presbyterin Ute Miensopust bestätigen auf Nachfrage der WN nur, dass die Sanierungsarbeiten in der dritten Etage des Martin-Luther-Hauses abgeschlossen seien. Von der einmal erwähnten Frist von zwei Monaten, innerhalb derer der CVJM einziehen müsse, ist keine Rede mehr.

Zur Immobilie Martin-Luther-Haus gibt es wenig Neues. Die Landeskirche hilft bei der Planung, im Sommer soll ein Architekten-Wettbewerb gestartet werden und „dass das Esszimmer weg geht, wird sehr bedauert“. Ute Miensopust fügt hinzu, dass die Kirchengemeinde bezüglich der künftigen Nutzung des Geländes, auf dem das Martin-Luther-Haus steht, mit der Stadt in Kontakt stehe.

„Das neue Haus muss mit Leben gefüllt werden und es ermöglichen“, sagt Sibylle Liening. Die Pfarrerin hofft, dass Kräfte gebündelt werden, wenn vom Gemeindebüro bis zur Jugendarbeit alle Gruppen eine zentrale Anlaufstelle haben. Wenn sich räumliche Strukturen ändern, bieten sich Chancen, ist sie überzeugt.

Die sieht auch das Visitationsteam. Vorhandene Kompetenzen bündeln und die Balance von Gesamtgemeindlichkeit und Eigenständigkeit wahren sind zwei Empfehlungen. Die dritte bezieht sich auf das Thema CVJM. Nicht zuletzt soll die Kirchengemeinde im Zuge des Neubaus des Martin-Luther-Hauses – ob der Name bleiben wird, ist offen – eine „Strategie von Information und Beteiligung“ entwickeln. Oder, wie es der Superintendent plastisch formuliert: „Wann teilt man wem was mit.“ Damit das alles gelingt, sollten positive Visionen und ein Wir-Gefühl entwickelt werden.

Ein eng gesteckter Terminkalender hat „zu fünf interessanten, aber auch anstrengenden Tagen“ geführt, fasst Ute Miensopust ihre Eindrücke zusammen. Was sich erst bei der Visitation herausgestellt hat: Seit dem vorherigen Mal sind 27 beziehungsweise 28 Jahre vergangen. Damals gab es noch die eigenständigen Kirchengemeinden Hohne und Lengerich.

Einmal im Jahr begibt sich ein Team des Kirchenkreises auf den Visitations-Weg. „Mehr ist nicht zu schaffen, weil ja viele Ehrenamtliche dabei mitwirken“, erläutert André Ost. Die Beschränkung auf fünf Tage habe sich bewährt. Zudem werde die Kirchengemeinde im Vorfeld gefragt, welche Schwerpunkte sie sehe. Das in anderen Kirchenkreises Visitationen an einem Tag durchgeführt werden, sieht der Superintendent kritisch: „Mal eben reinschneien, guten Tag sagen und wieder gehen – das bringt´s nicht.“