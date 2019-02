Es wird sich in Zukunft zeigen, ob Peter Pezena die Idealbesetzung für das Amt des Vorsitzenden des Vereins zur Förderung der Freundschaft der Partnerstädte Lengerich und Warta ist. Beste Voraussetzungen bringt der 53-jährige Familienvater definitiv mit: 1989 kam er aus Polen nach Deutschland, er spricht somit beide Sprachen und hat auch die Staatsangehörigkeit beider Länder. Seinen neuen Posten hat er, wie berichtet, jüngst von Ulrich Weiß übernommen. WN-Redakteur Paul Meyer zu Brickwedde sprach mit beiden über den Verein und die Beziehungen zwischen den beiden Kommunen und ihren Bewohnern.

Warum engagieren Sie sich im Freundschaftsverein?

Peter Pezena: Ich bin erst seit 2016 dabei. In dieser Zeit war ich schon drei Mal in Warta und wir haben drei Mal Gegenbesucher in Lengerich gehabt. Das waren tolle Erlebnisse und Begegnungen. Also habe ich gesagt: Das möchte ich weitermachen und dazu beitragen, dass das ausgebaut wird. Gerade in der heutigen Zeit ist das wichtig. Zumal Deutschland und Polen direkte Nachbarn sind.

Ulrich Weiß: Ich bin schon sehr viel länger dabei. Die Anfänge lagen ja bei der LWL-Klinik und in der Zeit der Öffnung des Ostens. Das hat mich sehr interessiert.

Herr Pezena, Sie haben nach Ihrer Wahl zum Vorsitzenden gesagt, dass es Ihr Ziel ist, noch engere Beziehungen nach Warta aufzubauen. Wie soll das aussehen?

Pezena: Wir hatten im Herbst 2017 bereits ein sehr gelungenes Projekt mit Jugendlichen aus Warta und Schülern vom Gymnasium, bei dem die Teilnehmer ihre Heimatländer vorgestellt haben. Für dieses Jahr ist nun ein weiteres Projekt angedacht, das die Volkshochschule organisiert. Junge Leute aus Lengerich werden nach Warta fahren. Über 20 Personen haben Interesse – diese Resonanz hat uns sehr positiv überrascht.

Weiß: Es hat drei Phasen in der Partnerschaft gegeben: Die erste war von den Kliniken bestimmt. Dann kamen die Verbindungen zwischen den Verwaltungen und damit parallel bahnten sich freundschaftliche Beziehungen zwischen den Menschen an. Das hat zur Gründung der Freundschaftsverein auf beiden Seiten geführt. Aber diese freundschaftlichen Kontakte sind – wohl auch altersbedingt – eingeschlafen. Nun haben wir seit drei, vier Jahren die dritte Phase erreicht, in der wiederum die Verwaltungen und Freundschaftsvereine eine Einheit bilden.

Können Sie erklären, warum das Interesse bei jungen Leuten offenkundig wächst – Sie haben jetzt ja auch einige junge Mitglieder? Sie, Herr Weiß, hatten ja noch vor nicht allzu langer Zeit die Sorge geäußert, dass die Partnerschaft mit einer polnischen Kommune in der Provinz vielleicht nicht attraktiv genug erscheint.

Weiß: Es ist sehr positiv, dass die Volkshochschule mit im Boot ist. Und das mit einem Programm, das speziell junge Leute anspricht. Das hat zuletzt ja schon zu dem Austausch im vergangenen Jahr geführt.

Glauben Sie, dass das ein Modell ist, das langfristig trägt? Anders gefragt: Können Warta-Aktivitäten bei jungen Leuten auf Dauer gegen Wochenendtrips mit Billig-Airlines nach Barcelona konkurrieren?

Pezena: Warta hat touristisch inzwischen einiges zu bieten, zum Beispiel Wassersport. Das wird von den Einheimischen gut angenommen, und ich weiß, dass auch schon Deutsche dort Urlaub gemacht haben. Wenn das richtig bekannt ist, hat das auch für uns Potenzial.

Weiß: Zudem muss man sehen, dass es nicht allein um Warta geht bei den Besuchen. Zum Programm können zum Beispiel auch Touren nach Lodz oder Breslau gehören.

Welche Rolle spielt der Begriff Völkerverständigung noch? Und inwieweit kann es bei der Partnerschaft auch um Politik gehen, wenn ich weiß, dass „auf der anderen Seite“ möglicherweise Menschen sind, die in diesem Punkt etwas anders ticken?

Pezena: In Warta ist das Interesse definitiv sehr groß, sich mit Lengerich auszutauschen – egal, was da in der großen Politik gesagt wird. Und wenn man vielleicht doch einmal mit Leuten spricht, die ein bisschen konservativer sind, tauen sie plötzlich auf, sind sehr herzlich und freuen sich, dass wir da sind. In solchen Augenblicken ist die Arbeit unseres Verein sicher auch ein Stück weit Völkerverständigung.

Hat es bei Besuchen in Warta schon Begegnungen gegeben, bei denen Vorbehalte gegenüber Deutschen offenkundig vorhanden waren?

Weiß: In den vergangenen zehn, 15 Jahren sicher nicht. Ich kann mich aber an eine Begebenheit aus den Anfängen erinnern. Als wir das erste Mal dort waren, wurden wir unter anderem in der Klinik sehr gastfreundlich aufgenommen. Aber der alte „Klinik-Vater“, der wollte nicht, dass wir da wohnen. Das hat er uns deutlich zu verstehen gegeben. Als junger Mensch hatte er noch erlebt, wie die Deutschen in den Kliniken, auch in seiner, Euthanasie betrieben und die Menschen in den Tod getrieben haben. Das hat er nicht vergessen können. Aber eines muss trotz eines solchen Erlebnisses betont werden: In Warta herrscht sehr große Gastfreundschaft und Herzlichkeit.