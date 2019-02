Weltmeisterliche Unterhaltung

Es wird weltmeisterlich, das Programm der 29. Lengericher Sportschau. Die Gemeinschaftsveranstaltung der Westfälischen Nachrichten , der Stadtsparkasse, des Stadtsportverbandes und der Stadt steigt am Samstag, 2. März, in der Dreifachsporthalle. Bis dahin hofft das Organisatorenteam, dass wie in 28 Veranstaltungen zuvor wieder ein ausverkauftes Haus vermeldet werden kann.

„Bis dahin ist noch ein weiter Weg. Es stehen noch reichlich Karten zur Verfügung. Wir hoffen, dass sich viele Interessenten noch entscheiden, den weltmeisterlich-bunten Abend erleben zu wollen“, sagt Carmen Altevogt vom Veranstalterteam. Sie ist für den Kartenverkauf zuständig. Der wird durchgeführt in der Stadtsparkasse am Rathausplatz. Dort sind die Tickets an der Information erhältlich. „Einzig Stehplätze sind ausgebucht. Für alle anderen Kategorien gibt es noch Karten“, so Carmen Altevogt.

Inzwischen stehen alle Sportler fest, die von Bürgermeister Wilhelm Möhrke für ihre im vergangenen Jahr gezeigten Leistungen geehrt werden. Das sind immerhin 45 Akteure. „Und für die alle wäre es natürlich eine besondere Ehre, die Auszeichnung vor einer ausverkauften Halle erleben zu dürfen“, erklärt Petra Thiemann-Niermann, Vorsitzende des Stadtsportverbandes. Der hat die Vorschläge der Vereine gesichtet. Im Ausschuss für Soziales, Generationen und Sport ist die Liste abgesegnet worden.

Den Organisatoren ist es gelungen, einige Weltmeister für das Rahmenprogramm zu gewinnen. Mit von der Partie ist Tanja Huth, die im vergangenen Jahr Weltmeisterin im Kickboxen wurde. Sie tritt in der Show des Kampfkunstcenters auf, das erstmals bei der Sportschau vertreten ist.

Und dann werden zwei Akteure auftreten, die im Rhönradturnen Weltmeistertitel errungen haben: Laura Stullich aus Marburg und Boy Looijen aus den Niederlanden. Die beiden sind nach ihrer sportlichen Karriere ins Show-Geschäft eingestiegen und zählen inzwischen zu den besten Artisten Europas. Sie entwickelten Shows im Rhönrad und erlernten weitere akrobatische Disziplinen. Mittlerweile steht das Weltmeister-Duo auf internationalen Bühnen unter dem Namen „Wheel Sensation“ und zeigt mehr als 250 Acts pro Jahr. Rhönrad, Cyr Wheel, Luftakrobatik, Handbalancing, Pole und vieles mehr gehören zu ihrem Repertoire. Laura und Boy beherrschen mehr als zehn verschiedene Acts und kombinieren Luft- und Bodenartistik zu sensationellen akrobatischen Shows. In Lengerich treten sie mit ihrer einzigartigen Rhönrad-Show auf und wagen sich mit ihrer Luftakrobatiknummer bis hinauf an die Hallendecke.

Nicht im aktiven Teil, sondern unter den zu Ehrenden befinden sich eine Weltmeisterin und ein Vizeweltmeister. Barbara Holtmann steht auf der Vorschlagsliste bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres. Sie errang mit ihrem Team der Tanzschule Albrecht aus Georgsmarienhütte im vergangenen Jahr den großen Titel. Und Arbnor Zequa von Leopard Lengerich wird durch den Bürgermeister geehrt für den zweiten Platz bei den Weltmeisterschaften im Thaiboxen.