„Jetzt auch konisch!“ ist das aktuelle Programm der westfälischen Vokal- und Bewegungskünstler „6-Zylinder“ getitelt. Damit sind die fünf Sänger am Freitag, 1. März, in der Gempt-Halle zu Gast. Seit Jahren sind die Künstler mit ihren abwechslungsreichen und vielseitigen Programmen Garanten für Spaß, Können und Humor, schreibt die Bürgerstiftung Gempt als Veranstalter. Die fünf smarten Jungs laufen auch in ihrem aktuellen Programm „Jetzt auch konisch!“ zu Höchstform auf und surfen munter durch alle Stilrichtungen. Mitreißende Songs, schöne Balladen (Adele, The Script, Soulsister) im gekonnten Wechselspiel mit gepflegtem Blödsinn. Wer all das nicht verpassen möchte, sollte am 1. März in die Gempt-Halle kommen. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Tickets gibt es unter www.proticket.de und in allen bekannten ProTicket Vorverkaufsstellen.