Frische Zutaten dominieren

Die Baguette-Brötchen sehen gut aus, schön knusprig und mit dem richtigen Bräunungsgrad. Mehr Zeit zum Umschauen bleibt nicht. Kartons werden von einem Rollwagen genommen und zur Seite gestellt. Der Rolli verschwindet, wenige Augenblicke später steht der Fahrer des Lieferwagens mit einem weiteren Rollwagen voller Kisten in der Küche. Die Begrüßung fällt kurz aber herzlich aus. Die Lieferung muss sortiert und verstaut werden. Ich stehe im Weg, gefühlt ständig, aber ganz so schlimm ist es dann doch nicht. „Dienstags und freitags kommen immer die Lieferungen“, klärt Frank Waldmann auf. Dann muss es schnell gehen.

Es ist kurz nach halb acht an diesem Dienstagmorgen. In der Mensa des Hannah-Arendt-Gymnasiums ist nur hinter den Kulissen richtig was los. Frank Waldmann, der Koch und Chef, verstaut den tiefgekühlten Inhalt der Kisten. Frederik hat sich derweil ein Messer genommen, schneidet die Baguette-Brötchen fein der Länge nach durch. Neben ihm steht schon Rosi, einen Löffel und eine Schüssel in den Händen. „Selbst gemachte Remoulade“, sagt sie mit einem Nicken, verteilt die Paste dann auf den unteren Brötchenhälften. Die beiden Ein-Euro-Jobber sind ein eingespieltes Team.

Keine 15 Minuten später sind alle Hälften geschmiert und mit einem Salatblatt verziert. Michaela Bültmann hat derweil Chicken-Nuggets in den Ofen geschoben. Die werden nachher auf den Baguette-Brötchen verteilt, noch eine Scheibe Tomate und Gurke drauflegen, obere Hälfte hinzufügen, in eine Papiertüte schieben – „Die können gleich in den Verkauf“, sagt die Teilzeitkraft.

„Keine Mahlzeit, sondern eines unserer Specials für die Pausen“, erklärt Frank Waldmann in einem ruhigen Moment. Solche Spezialangebote gibt es jeden Tag, vom Hamburger Fischbrötchen bis zu Pizza-Variationen. Als kleine Schmankerl.

Der Speiseplan der Schulmensa umfasst täglich drei Menüs: eins mit Fleisch, ein vegetarisches und eine Suppe. Heute müssen Kalbsrahm-Geschnetzeltes mit Erbsen und Spätzle, Vegetarische Spätzle mit Gemüsepfanne und eine klare Suppe mit Einlage zubereitet werden. Wie viele Portionen? Bis 11 Uhr sollen die Bestellungen in der Küche vorliegen. „Wenn´s ein bisschen später wird, kriegen wir das auch noch geregelt“, erläutert der Chef. Ohne Info, wie viele Mittagsgäste zu beköstigen sind, geht´s aber nicht.

An diesem Tag ist es eine überschaubare Zahl, weil nachmittags nur noch die Zeugniskonferenz auf dem Stundenplan steht. „Die Kinder haben nach der sechsten Stunde frei, da kommt kaum noch einer in die Mensa“, hat der 48-Jährige volles Verständnis dafür, dass die Jugendlichen sich direkt auf den Heimweg machen.

Nach der Frühstückspause schaffe ich es endlich, mit eingespannt zu werden. „Ich will nicht nur im Weg stehen, ich will mit anpacken“ – dieser Satz in Dauerschleife wird endlich erhört. Aus Brezel Käsebrezel machen, das schaffe ich. Einfach die kleinen Käsestreifen auf die Rohlinge legen, ab damit in den Ofen, zehn Minuten später sind sie fertig. Drei Tabletts auf einmal werden zubereitet, darauf fünf Brezel mit grobem Salz. „Käse ist viel beliebter“, erläutert Teilzeitkraft Bettina Kobe-Blom die Aufteilung.

Frank Waldmann steht an der Arbeitsfläche, ein schönes Stück Kalbfleisch auf dem Schneidebrett. „Das ist immer eine Mischkalkulation“, erzählt er, während er hauchdünne Scheiben vom schnell kleiner werdenden Fleischstück schneidet. Eigentlich sei Kalbfleisch zu teuer für eine Kantinenverpflegung. Die Zahlen, daraus macht er keinen Hehl, muss er immer im Auge behalten. Schließlich ist der Verein „Cafeteria gesunde Schule im HAG “ Betreiber der Mensa.

Eine große Wanne mit frischen Champignons steht jetzt auf der Arbeitsfläche. Scharfes Messer, Pinsel und eine große leere Schüssel stehen daneben. Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Ich mach´ mich an die Arbeit und gerate schnell ins Schwitzen – weil hinter mir das Kalbsgeschnetzelte in zwei großen Pfannen angebraten wird.

Möglichst viele frische Produkte – diesen Anspruch hat Frank Waldmann. Und es ist nicht viel, was an Vorprodukten an diesem Tag in der Küche verwendet wird. Klar, die Brezel-Rohlinge sind gefroren, werden nur noch belegt. Erbsen kommen aus der Truhe, auch die Spätzle. „Wir sind nur ein kleines Team“, verweist der Koch auf drei Teilzeitkräfte und drei Ein-Euro-Jobber, die im Wechsel mit anpacken.

Porree schneiden, Paprika würfeln, Staudensellerie, Zwiebel, Tomaten, Gurken – alles frisch. Ebenso die Brötchen. Die kommen von Bäcker Blömker und stehen stellvertretend für eine weitere wichtige Vorgabe des Kochs: möglichst frisch, möglichst aus der Region, möglichst gesund. Deshalb werden auch keine Limonaden und Cola verkauft, Getränke Rücker liefert Wasser und Säfte.

Bevor Frank Waldmann nach Lengerich gekommen ist, war er 17 Jahre Küchenleiter in Bad Rothenfelde. Der gelernte Koch wollte mal was anderes machen, gerne für Kinder. „Alles richtig gemacht“, fasst er seine Gefühle in drei Worten zusammen. Dann wird er doch noch etwas ausführlicher. Die Stimmung im Team sei toll, ebenso das Miteinander mit den Schülern. Etliche rufen „Hallo Frank“, wenn sie in die Mensa kommen. „Es macht einfach Spaß“, stellt der 48-Jährige fest. Von der Mensa spricht er immer als „Begegnungsstätte“.

Was ihn dann doch ein bisschen in Wallung bringt, ist die Diskussion über die künftige Küche in der neuen Gesamtschule. Die angepeilten 300 bis 600 Mahlzeiten lassen sich wie in der HAG-Mensa zubereiten. Davon ist er fest überzeugt. Also mit wenigen vorgefertigten Produkten, die mit frischen Nahrungsmitteln veredelt werden. „Das lässt sich, wenn man entsprechend plant, auch in dieser Größenordnung umsetzen.“

Dann gerät Frank Waldmann richtig in Fahrt. Warum nicht von einer Gesamtschul-Küche aus alle Lengericher Schulen beliefern? „Damit könnte man ein Alleinstellungsmerkmal erlangen.“ Und wenn man von gesunder Schule spreche, müsse man auch den Mut haben, das in die Tat umzusetzen.