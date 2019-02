Lengerichs Grüne kündigen an, erneut in Sachen Baumschutzsatzung tätig werden zu wollen. Anlass ist das Fällen der Rotbuche auf dem „Haus Werlemann“-Grundstück.

Das, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion, „hat deutlich gemacht, wie sinnvoll eine Baumschutzsatzung sein kann“. Hätte es eine solche gegeben, hätte es vorab einer Prüfung bedurft. Wäre deren Ergebnis gewesen, dass die Buche abgeholzt werden darf, „so hätte der Grundstückseigentümer zumindest eine Kompensation leisten müssen“.

Die Fraktion will nun noch in diesem Jahr einen Antrag für eine Baumschutzsatzung stellen. Nachdem 2014 alle anderen Ratsparteien gegen ein solches Vorhaben gestimmt hatten, hoffen die Grünen jetzt, „dass aufgrund der vergangenen Ereignisse und des vermehrten Fällens von Bäumen eine Mehrheit im Rat für die Einsetzung einer Baumschutzsatzung stimmen wird“. Nur so gebe es für die Stadt eine Möglichkeit, auf das Fällen von größeren Bäumen auf Privatgrund Einfluss zu nehmen.

Zudem, verlautbart Bündnis 90/Die Grünen, soll zu dem Thema eine Informationsveranstaltung für die Lengericher Bürger veranstaltet werden.