Eine Familie, zwei Sprachen

„Ein Mal wöchentlich findet im AWO-Familienzentrum an der Münsterstraße eine besondere Zusammenkunft statt. Der Titel „Rucksack Kita“ lässt nicht unbedingt erahnen, was sich hinter den Treffen verbirgt. Eingeladen sind Eltern „mit internationaler Familiengeschichte“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Es geht um interkulturellen Austausch und interkulturelles Lernen.

Hinter dem Projekt stehen als Kooperationspartner das Integrationszentrum des Kreises Steinfurt, die Stadtverwaltung Lengerich und das AWO-Familienzentrum. 2017 haben sie sich zusammengetan, um die „Rucksack Kita“ in Lengerich auf den Weg zu bringen. Ursprünglich entstanden ist die Idee bereits in den 1980er/90er Jahren in den Niederlanden. Gedacht ist das Ganze nicht nur für Erwachsene, sondern auch für deren vier- bis sechsjährige Kinder. Die Anbindung an eine Kita ist eine Bedingung für die Realisierung des Programms.

Neben einem allgemeinen Austausch werden Themen aus Bereichen wie Familie, Kleidung und Bewegung besprochen. Nuriye Gün, ausgebildete Elternbegleiterin, leitet die Gespräche, versorgt die Eltern mit notwendigen Materialien in deren Herkunftssprache und kümmert sich um die Kontakte zu den Mitarbeitern der Kita.

Die Kooperationspartner verstehen das Vorhaben auch als Chance für die Entwicklung der Kinder. Im aktuellen Kita-Jahr haben sich zehn Eltern in Lengerich entschieden, an dem Programm teilzunehmen. Während der Treffen bekommen sie Kontakt zu anderen Eltern unterschiedlicher Kulturen, Weltanschauungen und Herkunftssprachen. Es findet ein Austausch über die eigene familiäre Geschichte, über die Erziehung der Kinder, über die Freizeit, über kulturelle und religiöse Feste und vieles mehr statt.

Zu Hause spielen die Eltern mit ihren Kindern zu jedem Thema passende Spiele, die das Programm bereithält – und das in der Muttersprache. In der Kindertagesstätte werden diese Themen von den Fachkräften in der deutschen Sprache erarbeitet. Die Parallelisierung beider Sprachen sei der Grundstein dieses Projektes, sagen die Verantwortlichen.

Agata Mroczko, eine der Teilnehmerinnen erzählt: „Die meisten Spiele und Übungen machen wir am Wochenende und in den Ferien, in der Woche sind zu viele andere Termine.“ Eine andere Mutter, Nevria Velieva, berichtet: „Ich mache das Programm schon zum zweiten Mal mit. Die Wiederholungen bringen meinem Sohn sehr viel.“

Die Teilnahme an dem Projekt hat auch für die Eltern einen positiven Nebeneffekt, so die Organisatoren: Sie werden in ihren erzieherischen Kompetenzen gestärkt und erleben Anerkennung und Wertschätzung, was sich wiederum positiv auf den Kita-Alltag auswirke. Die Kontakte zu den Fachkräften der Kita würden gefördert und intensiviert, Eltern seien eher bereit, sich am Kita-Leben zu beteiligen und es dadurch zu bereichern. Das bestätigte auch Nese Erdagi, die über das Verhältnis zum Kita-Team und zu den anderen Eltern sagt: „Wir sind hier fast Freunde geworden, wir sprechen auch über andere Themen.“