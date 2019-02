Rehe von Friedhöfen fernhalten

In seiner Februar-Sitzung hat das Presbyterium Besuch vom Visitatorenteam des Kirchenkreises unter der Leitung von Superintendent André Ost bekommen. Fünf Tage lang hatte der Kirchenkreis mit Vertretern anderer Kirchengemeinden die verschiedenen Bereiche der Kirchengemeinde besucht, Fragen gestellt und auch Anregungen gegeben ( WN berichteten). Im Vorblick auf den noch ausstehenden schriftlichen Visitationsbericht stellte Ost während der Sitzung die Beobachtungen des Visitatorenteams vor.

Weitere Themen und Beschlüsse des Leitungsgremiums betreffen die Gottesdienste, die Kollekten und die Friedhöfe.

In Sachen evangelische Friedhöfe hat das Presbyterium beschlossen: Der neue Friedhof mit der Friedhofskapelle erhält eine neue Umzäunung und teilweise neue Tore, um zu verhindern, dass Rehe auf das Gelände kommen. Auf dem alten Friedhof (zur TWE-Bahnstrecke hin) und in Hohne sind laut Pressemitteilung bereits entsprechende Zäune gezogen worden. Mit Hinweisschildern werden Friedhofsbesucher daraufhin gewiesen, die Tore immer geschlossen zu halten. Nur so könne das Problem mit den Rehen minimiert werden, appelliert das Presbyterium. In Hohne hätten ähnliche Maßnahmen und das konsequente Schließen der Friedhofstore durch die Besucher den gewünschten Erfolg gebracht.

Weiter wurde entschieden, im August zwei zentrale „Gottesdienste draußen“ zu feiern. Am 4. August soll der erste Sonntagsgottesdienst außerhalb der normalen Gottesdiensträume stattfinden. Angefragt sei dafür der Innenhof auf dem Gelände der LWL-Klinik. Am 11. August wird laut Presbyterium auf dem Sonnenhügel-Campingplatz bei Familie Mielemeier ein Gottesdienst gefeiert. An diesen beiden Sonntagen entfallen die Gottesdienste in den Kirchen der Gemeinde. Bei Regenwetter soll an beiden Orten für einen trockenen Ausweichort gesorgt sein (LWL-Festsaal beziehungsweise Scheune des Campingplatzes). Für Mitfahrgelegenheiten/Shuttlefahrten wollen die Organisatoren sorgen.

Die Verwendungszwecke für die in den Gottesdiensten eingesammelten Kollekten werden von der westfälischen Landeskirche vorgegeben. Ausnahmen sind die Sonntage, an den sogenannte „freie Kollekten“ eingesammelt werden und die Kirchengemeinden selbst über den Verwendungszweck bestimmen können. Das Presbyterium hatte nun über drei „freie Kollekten“ abzustimmen. Am 31. März soll für das Frauenhaus der Diakonie in Rheine gesammelt werden. Am 19. April kommt die Kollekte der brasilianischen Partnergemeinde der Kirchengemeinde in Boa Nova/Westfalia zugute. Dorthin sind von Hohne aus im vergangenen Jahrhundert Gemeindeglieder ausgewandert. Die Partnerschaft zwischen den beiden Kirchengemeinden in Brasilien und Lengerich wird bis heute gepflegt. Am 5. Mai wird für die Trägervereine der Bodelschwingh-Kirche und der Johanneskirche gesammelt und am 30. Juni, beim Abschlussgottesdienst der Konfi-Kids, für die Kinderbibel-Wochenarbeit.