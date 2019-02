Experten für Wolle

Mit dem VW Käfer nach Emsdetten fahren, um Gamaschen und Schamisken direkt aus der Fabrik zu holen. Für Ursula Lenzing war das normal Anfang der 1960er Jahre. Da hatte sie gerade im Familienbetrieb an der Münsterstraße 13 begonnen.

„Damals lief das noch unter Manufaktur, weil auch Tisch- und Bettwäsche sowie Berufsbekleidung zum Sortiment gehörten“, erzählt die 79-Jährige. Der Großvater ihres Mannes war der Chef, der Laden lief noch unter dem Namen Terhorst. 1971 übernahm ihre Schwiegermutter die Geschäftsführung. Damit verbunden war auch die Umfirmierung auf den Namen Lenzing. 1992 wird Ursula Lenzing Chefin des 1935 gegründeten Familienunternehmens, das fortan als Handarbeits-Studio Anlaufstelle für Kunden ist.

„Gesundheitliche Gründe“ sind es nach ihren Angaben, die den Wechsel in der Geschäftsführung bedingen. Ende März wird Ursula Lenzing das Zepter an ihren Sohn Ralf weiterreichen. In den vergangenen 27 Jahren hat sich einiges verändert in dem Haus, vor dessen Ladentür ein mit Wolle umhäkeltes Fahrrad Aufmerksamkeit erregt. Tisch- und Bettwäsche, Berufsbekleidung – „das habe ich ziemlich schnell aus dem Sortiment entfernt“, sagt die 79-Jährige.

Sie konzentriert sich auf Wolle, ein fester Kundenstamm bestätigt sie in dieser Entscheidung. Nicht zuletzt auch deshalb, weil zu der riesigen Auswahl an Knäueln jeglicher Farbe und Materials die kompetente Fachberatung hinzukommt. Die reicht von Strick- und Häkelmustern über die Art der richtigen Nadel bis zu Knöpfen. Kurzwaren sind unverändert fester Bestandteil des Sortiments. Schließlich „ist Handarbeiten mein Hobby“, bekennt sie mit einem Lächeln.

Am jetzigen Sortiment wird Ralf Lenzing festhalten. Allerdings will er das Konzept des Ladens etwas verändern. „Es soll ein Schauraum für unser Internet-Geschäft werden“, erläutert er und nennt ein Beispiel. Wer sich am Computerbildschirm für eine bestimmte Wolle entscheide, sich aber bezüglich der Farbwirkung nicht sicher sei, könne diese an der Münsterstraße 13 dann in Natura sehen und anfassen. Denn: „Nicht immer stimmt die Farbdarstellung auf dem Bildschirm mit der Realität überein.“

Ende 2012 hat der Lengericher angefangen, im Internet Geschäfte zu machen. Der stete Wachstumskurs bestätigt ihn in dieser Entscheidung. Wer im World Wide Web nach Wolle sucht, stößt schnell auf die Angebote des Lengerichers. Sei es über entsprechende Verkaufsplattformen, oder direkt auf der eigenen Internetseite (www.lenzing.net). Eine Entwicklung, die seine Mutter mit Interesse verfolgt.

Etwas Neues hat bereits Einzug im Studio an der Münsterstraße 13 gehalten: Schmuck. „Es ist eine Kombination von Edelstahl und Holz“, erläutert Ralf Lenzing. Er sei einer von bundesweit nur 15 Händlern.