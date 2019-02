Lebhaftes Frage-Antwort-Spiel

Zwischen Ostsee, Sylt und Münster auf Mördersuche. Auf den ersten Blick könnte das spannungsgeladene Unterhaltung pur bedeuten. Zumal, wenn gleich drei Autorinnen ihre neuesten Werke vorstellen. Die jüngste Lesung im Kulturforum, einer Stiftung der Stadtsparkasse, entwickelte sich zwiegespalten. Der erste Teil der „Ladies Crime Night“ war eher nüchtern, wenig spannungsvoll und teils ermüdend. Dafür entwickelte sich der zweite Teil sehr viel lebhafter. Und vor allem die Schlussrunde, in der Eva Almstädt , Sabine Weiß und Christine Drews frei von der Leber weg aus ihrer Schaffenswelt plauderten, entschädigte die Besucher.

Die stellten auch gezielt Fragen, auf die die drei Autorinnen ganz offen antworteten. Da ging es unter anderem um die Arbeitszeit: Wann wird geschrieben, wie wird recherchiert. Sabine Weiß liebt es beispielsweise, im Camper auf den Spuren ihrer Figuren zu reisen und direkt an den Schauplätzen zu ermitteln. Oder um die Lieblingskrimi-Autoren der drei. Natürlich blieb auch die Frage nach den Personen in den Krimis nicht aus, ob die echt seien oder Erfindungen.

Christine Drews, gebürtige Osnabrückerin, lässt ihre Werke in Münster spielen. In „Kälter als die Angst“ geht es um eine Carla Delbrück, die grausam ermordet wird. Zunächst sieht alles nach einer Beziehungstat aus, auch wenn ihr Ehemann jegliche Schuld leugnet. Schließlich stellt sich heraus, dass die Ermittler einen ruchlosen Killer jagen, der sich gerade erst warm läuft.

Eva Almstädt liebt eher die beschaulichen Orte, wie in ihrem neuesten Werk „Ostseerache“. In einem Dorf an der Ostsee wird eine junge Frau getötet. Die Dorfbewohner verdächtigen Flora, die als Jugendliche eine Mitschuld am Tod eines Nachbarjungen gehabt haben soll und die nun wieder in ihr Elternhaus zurückgekehrt ist. Die Mordkommission Lübeck ermittelt. Auch Kommissarin Pia Korittki, die gerade ihre Hochzeit plant, sieht einen Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen und rollt den früheren Todesfall wieder auf. Schon bald muss sie fürchten, dass es nicht bei diesen zwei Morden bleiben wird.

In der mondänen Welt von Sylt bewegt sich Autorin Sabine Weiß, die in „Brennende Gischt“ eher die Schattenseiten der Insel zutage fördert. Bei Löscharbeiten finden Feuerwehrleute in einer stürmischen Nacht im Keller eines verlassenen Hauses eine Leiche. Dass es sich nicht um einen tragischen Unfall handelt, steht schnell fest. Bei den Ermittlungen tun sich unter der glänzenden Oberfläche der Sylter High Society Abgründe auf - ebenso bei der Polizei.

„Wer waren denn nun die Mörder“, diese Frage aus dem Publikum beantworteten die drei Autorinnen den Kulturforums-Gästen natürlich nicht: „Das lesen Sie in unseren Büchern.“