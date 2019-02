Am Samstag ist das Publikum nur so in den großen Saal des Martin-Luther-Hauses geströmt. Alle wollten die entzückende Bilderbuchgeschichte „Frederick“ von Leo Lionni erleben, die mehr als 20 Kinder als Musiktheater (von Hella Hartung-Ehlert nach Fredrik Vahle) auf die Bühne brachten. Die gelungene Aufführung basierte auf der engagierten Zusammenarbeit von der Geigenlehrerin Marzena Helgert und ihrem Streicherensemble mit Schülern der hiesigen Musikschule sowie der Jugendmusikschule Hagen a.T.W. und mit Christoph Henzelmann, dem Leiter der Kurrende an der Sing- und Chorschule an der Stadtkirche.

Fröhlich und glänzend vorbereitet gestalteten die acht- bis 14-jährigen Mädchen und Jungen das Musik-Theater für Streicher sicher und feinsinnig. Beide Musikpädagogen hatten nicht nur die richtigen Noten einstudiert, sondern bei den Akteuren auch Verständnis für die ebenso moralische wie poetische Geschichte geweckt. Der Rest war dann im wahrsten Sinne des Wortes ein Kinderspiel – ein zauberhaftes Spiel.

In der Geschichte geht es um eine Gesellschaft von Feldmäusen, die eifrig Nahrungsvorräte für den Winter sammelt. Nur der Außenseiter Frederick scheint nicht mitzuhelfen. Aber er sammelt stattdessen Sonnenstrahlen als Symbol für Wärme, Farben als Zeichen für Schönes und Fantasie sowie Wörter für die Kommunikation der „menschlichen“ Mäuse. Muss man da noch dazusagen, dass gerade diese immateriellen Vorräte den Mäusen beim Überleben geholfen haben, als sich die Nahrungsvorräte dem Ende zuneigten? Ergänzen ließe sich aber: Durch die Umsetzung des Bilderbuchs als Musiktheater erhielten die künstlerischen Werte von Musik und Theater noch mehr Gewicht, und alle Musikanten und Spieler konnte in ihrer Rolle bestens aufgehen.

Zusätzlich hatten die Akteure noch einen ganz individuellen „Rundfunkbeitrag der Martin-Luther-Philharmonie“ eingefügt. Da traten dann außer dem Lengericher Nachwuchsorchester und der Kurrende verstärkt auch die Cello-Pädagogin Ute Hollands mit Meisterschülern auf den Plan, sowie der Schlagzeuglehrer Christian Lennerz und einige erwachsene Schüler und Freunde der Musikschule.

Wie schön, dass sich Lehrer und Schüler, Gruppen wie Einzelne die Mühe machten und sich die Zeit nahmen, um eine solche Veranstaltung zu ermöglichen. Eine rundum gelungene vergnügliche Musizierstunde mit einer tollen Mäusegesellschaft und mit einem begeisterten Publikum vom mucksmäuschenstillen Kindergartenkind bis zu den Großeltern.