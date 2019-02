Streitigkeiten per Vergleich beigelegt

Mit einem Vergleich haben vor dem Landgericht Münster der Verein Bewegung-Sport-Gesundheit (BSG) Lengerich und dessen einstiger Vorsitzender Dankward Hündorf ihre juristischen Streitigkeiten beendet. Die Auseinandersetzung hatte im Frühjahr 2018 begonnen – kurz nachdem dem Ehrenvorsitzenden seitens BSG-Verantwortlicher noch „herausragendes“ Engagement bescheinigt worden war. Dann jedoch wurde dem Mann, der den Verein 18 Jahre geleitet hatte, in einem Brief „Fehlverhalten“ vorgeworfen und juristische Schritte angekündigt.

Unter anderem soll es um sexuelle Belästigung, falsche Fahrtkostenabrechnungen und einen durch Hündorf herbeigeführten wirtschaftlichen Schaden für den Verein gegangen sein. Hündorf bestritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe immer.

Der Vorstand schmiss ihn dennoch aus dem Verein raus, Hündorf wehrte sich dagegen, ein Gütetermin vor dem Amtsgericht Tecklenburg scheiterte. Anfang September 2018 spricht sich eine große Mehrheit der Mitglieder für den Ausschluss aus. Doch auch danach bleibt der Fall am Kochen. Hündorf äußert sich Anfang Oktober gegenüber den WN ausführlich, sagt, er wolle die gegen ihn erhobenen Vorwürfe nicht im Raum stehen lassen.

All das hat nun offenkundig ein Ende. Was genau bei dem Vergleich herausgekommen ist, der in der vergangenen Woche vereinbart worden ist, wird nicht öffentlich gemacht. Beide Seiten wahren darüber Stillschweigen. In einer Pressemitteilung des Vereins heißt es: „Nach Vorfällen im Mai 2018 und dem erfolgten Ausschluss von Herrn Hündorf über eine außerordentliche Mitgliederversammlung aus dem Verein freut such der Vorstand der BSG Lengerich e.V. darüber, dass alle streitigen Angelegenheiten beendet werden konnten und die Sportveranstaltungen der BSG Lengerich e.V. wieder ungestört durchgeführt werden können.“ Olaf Riesenbeck, ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, sagte gegenüber den WN, dass die Verantwortlichen mit der gefundenen Lösung „sehr gut zufrieden“ seien. Bei der anstehenden Mitgliederversammlung am 31. März solle über den Fall berichtet werden.

Dankward Hündorf kommentierte den Vergleich mit den Worten „Ich bin froh, dass es vorbei ist“.