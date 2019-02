Erdgasumstellung: Stadtwerke haben Geräte-Erhebung abgeschlossen

Etwa 12.600 über einen Gasanschluss betriebene Geräte werden in Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg (ohne Leeden) genutzt. Das ist das Ergebnis einer im Dezember abgeschlossenen Erhebung der Stadtwerke Lengerich (SWL). Hintergrund ist die geplante Umstellung von L-auf H-Gas. Etwa 400 Gasgeräte können dann nach aktuellem Stand nicht weiter betrieben werden, so die SWL. Das sind rund drei Prozent aller Geräte.

„Das Ergebnis des Erhebungsverfahrens deckt sich mit unseren Erwartungen“, berichtet Daniel Wolter , als Geschäftsbereichsleiter Netz und Projektleiter verantwortlich für die sogenannte Marktraumumstellung im Haus der SWL. Im Zuge der Erhebung wurden insgesamt 10.500 Haushalte mit einem Gasanschluss angeschrieben, Termine koordiniert und die vorhandenen Gasgeräte aufgenommen. Dabei konnten die Techniker bei der Bestandsaufnahme aus einem Katalog – bestehend aus mehr als 20.000 Gasgeräten – auswählen und das Gasgerät des Kunden zuordnen. „Dennoch haben wir noch einige Gasgeräte vorgefunden, die nicht in der Übersicht waren“, zeigt Wolter die Komplexität des Projektes auf und ergänzt: „Hier müssen wir individuell schauen, was möglich ist.“

Bis Ende Februar werden Daten ausgewertet

Wie es nun weitergeht bei dem Vorhaben, erklärt Johannes Beckering, Geschäftsbereichsleiter Organisation- und Unternehmensentwicklung: „Bis Ende Februar werden die Daten ausgewertet, sodass wir dann Gewissheit über die Situation haben. Im Anschluss werden wir die Haushalte anschreiben, deren Gerät nicht umgestellt werden kann.“ Er betont, dass der kommunale Energieversorger bewusst möglichst früh die Datenerhebung angegangen habe, um den Bürgern, deren Geräte nicht umgestellt werden können, ausreichend Zeit für die Suche nach Alternativen geben zu können. Und die Verantwortlichen versprechen, dass die Stadtwerke bei der Suche nach alternativen Energietechniken als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

„ Die Logistik ist nicht unerheblich. " Daniel Wolter

Für das städtische Unternehmen geht es nun darum, auf Grundlage der Erhebung die etwaigen notwendigen Ersatzteile zu besorgen und den Ablaufplan für die konkrete Umsetzung zu erarbeiten. „Die Logistik ist nicht unerheblich, denn das Ersatzteil muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Dazu gibt es immer wieder Veränderungen im Bestand der Gasgeräte“, gibt Wolter einen weiteren Einblick in die Herausforderungen des Projektes und ermutigt die Kunden, die in den nächsten Monaten planen, ein bereits besichtigtes Gasgerät auszutauschen, diese Änderung auch an das eigens dafür eingerichtete Erdgas-Büro (erdgasumstellung@swl-unser-stadtwerk.de beziehungsweise ✆ 0 54 81/80 05-44 444) zu melden. „Das erspart dann die unnötige Anschaffung von Ersatzteilen“, nennt Wolter die Gründe für diesen Aufruf.

Umstellung auf H-Gas: 29. September 2020

Die Umstellung auf H-Gas planen die Stadtwerke in den genannten Gebieten für den 29. September 2020. An dem Tag soll der Regler für die L-Gas-Zufuhr geschlossen und nur noch H-Gas in die Leitungen. Notwendig ist die Umstellung, weil die L-Gasgewinnung in den Niederlanden immer wieder mit Problemen in Form von Erdbeben verbunden ist. Die erreichen auf der Richterskala zwar keine hohen Werte, reichen aber, um zum Beispiel Schäden an Gebäuden zu verursachen. Die Produktion im sogenannten Groninger Feld wird nun schrittweise zurückgefahren, die Liefermengen sinken. Deshalb müssen die Stadtwerke wie auch andere Energieversorger in Deutschland auf H-Gas aus Norwegen und Russland umsteigen.