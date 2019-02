„Nie Zwietracht, immer schön“

Fotos, Mitgliederlisten, Sparbuch – Karin Schulz hat alles fein säuberlich aufbewahrt. Auch den zur Kladde umfunktionierten Kalender, in dem sie über viele Jahre die Ausflüge, Treffen und Unternehmungen des Frauenkreises Stadt protokolliert hat. Am Montag machte sie den letzten Eintrag: Da trafen sich die Frauen zum allerletzten Mal im Martin-Luther-Haus. Die Gruppe hat sich aufgelöst.

Schon seit Längerem sei nur noch eine Handvoll Frauen der Einladung zu den Treffen gefolgt, berichtet Karin Schulz und seufzt. Das Aus erfüllt sie mit Wehmut. Seit rund 50 Jahren gehört die 76-Jährige dem Kreis an. Die regelmäßigen Treffen und gemeinsamen Aktivitäten gehörten zu ihrem Leben. Seit 16 Jahren ist sie Vorsitzende. Viel Organisationsarbeit bedeutet das. Und viel Verantwortung. Insofern fällt ihre eine Last von den Schultern, auch wenn ihr, wie sie versichert, die ehrenamtliche Arbeit immer sehr viel Spaß gemacht hat.

Die unzähligen Tagesausflüge, die sie mit ihrem Mann organisiert hat – „das war immer super toll“. Die Feste im Garten ihres Reihenhauses mit Grillen. Die Grünkohl-Essen und der jährliche Bratapfel-Schmaus. Und nicht zu vergessen das Fenster-Singen in der Vorweihnachtszeit, zu dem Karin Schulz erstmals im Jahr 2004 einlud. Das Esszimmer-Fenster ihres Hauses hatte sie zuvor aufwendig geschmückt, mit Sternen, Kugeln, Lichtern und Tannengrün, wie sich das gehört zu Weihnachten. Es gab Glühwein und Mohnkuchen, bevor dann alle gemeinsam sangen.

Und natürlich trafen sich die Frauen regelmäßig im Martin-Luther-Haus. Wobei sich der Name des Kreises und der Termin im Laufe der Jahrzehnte je nach Lebenslage immer wieder geändert haben. Von Jungmütterkreis über Frauenabendkreis bis Frauenkreis. „Als unsere Kinder groß waren, haben wir uns in Frauenabendkreis umbenannt, später trafen wir uns aber nicht mehr abends, sondern nachmittags“, erläutert Karin Schulz, die großen Wert darauf legt, die Namen von drei Frauen zu erwähnen, die ihr stets bei der Organisation geholfen hätten, nämlich Hildegard Beck, Inge Plegge und Ilse Fiegenbaum. Gemeinsam legten sie das jeweilige Motto fest, unter dem ein Jahr lang die vierzehntägigen Treffen stattfanden, beim Thema Wasser etwa wurde ein Wasserwerk besichtigt, beim Thema Blumen säten die Frauen Sonnenblumenkerne.

„Alles hat ein Ende“, sagt die Vorsitzende und das Bedauern ist ihr deutlich anzumerken. Ihr Fazit: „Es gab nie Zwietracht. Und es war immer schön.“ Wahrscheinlich, fügt sie noch hinzu, „wird es mir erst demnächst richtig bewusst, dass es den Frauenkreis nicht mehr gibt.“

Am Montag kamen die Frauen nun zum letzten Mal zusammen. 17 saßen am Kaffeetisch, volles Haus also zum Ende. Karin Schulz sprach noch einmal zu ihren Mitstreiterinnen, und auch Pastorin Sigrid Holtgrave war zugegen. Die nannte Karin Schulz „eine ganz tolle Frau“ und bezeichnete die Frauenrunde, die sie zehn Jahre lang mitbegleitet hatte, als „Parade-Kreis“ innerhalb der evangelischen Kirchengemeinde. Dessen Mitglieder seien immer „loyal, zuverlässig, offen und freundlich“ gewesen.