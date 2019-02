Die Zeugen Jehovas geben mit Wirkung zum 1. März ihr Domizil in Lengerich auf. Der Königreichssaal an der Sudenfelder Straße 15 soll verkauft werden. Der Grund: Das Gebäude, das 1982 gebaut worden ist, ist sanierungsbedürftig, der finanzielle Aufwand dafür mit rund 200 000 Euro aber so groß, dass auf die Maßnahme verzichtet wird.

Ausweichen können die etwa 100 Mitglieder künftig entweder nach Ibbenbüren oder Osnabrück, sagt Ruthardt Philipp im Namen der Zeugen Jehovas. In Ibbenbüren werde spendenfinanziert ein neuer Saal gebaut, der auch von der Lengericher Gemeinschaft, die sich mit Westerkappeln zusammentue, genutzt werden könne.

In früheren Zeiten hatten die Lengericher Zeugen Jehovas bereits an verschiedenen anderen Stellen in der Stadt ihr Domizil. Ruthardt Philipp erzählt, dass die Gemeinschaft wohl schon vor über 50 Jahren in der Altstadt beheimatet gewesen sei. Später habe man die Bodelschwingh-Realschule nutzen dürfen oder verschiedene Säle angemietet.

Bei der Frage, warum die Instandsetzung des Gebäudes an der Sudenfelder Straße finanziell derart massiv zu Buche schlagen würde, verweist Philipp auf eine Reihe von Maßnahmen, die anstünden, sollte man es weiter nutzen wollen. „Unter anderem bräuchten wir eine behindertengerechte Toilette.“

Die Immobilie sei bereits in der Vermarktung. So lange kein Käufer gefunden sei, werde die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas sie in Schuss und sauber halten. Zudem könne es dort auch noch das ein oder andere Treffen geben.