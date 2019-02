Der eigentliche Tagesordnungspunkt „Antrag der CDU-Fraktion auf Gewährleistung der Sicherheit der Münsterstraße und der anliegenden Straßen“ hätte am Dienstagabend schnell abgehandelt werden können. Schließlich war darüber in den vergangenen Wochen und Monaten bereits intensiv diskutiert und zuletzt im Haupt- und Finanzausschuss eine gemeinsame Linie gefunden worden ( WN , 14. Februar). Doch dann stellte sich noch die Frage, welche Mitglieder des Stadtrates lieber außen vor bleiben sollten bei der abschließenden Debatte und Abstimmung. Schließlich sollte ein Beschluss stehen, der rechtlich nicht anfechtbar ist.

So wechselten sieben Lokalpolitiker vorübergehend auf die Zuschauerplätze. Das geschah, nachdem geklärt war, wer möglicherweise bei dem Thema befangen sein könnte. Klar war das etwa bei FDP-Mann Jens Kröger, Mitinhaber von Euronics JK & Hawerkamp. Aber was, so Klaus Reiher von der CDU , ist mit den Kollegen von Grünen und SPD? Die haben ihre Geschäftsstellen schließlich an der Münster- beziehungsweise Raiffeisenstraße, also in Bereichen, die innerhalb des diskutierten Bereiches liegen. Frank Lammert , Beigeordneter der Stadt, klärte auf, dass das relevant gewesen wäre, wenn beispielsweise Miet- oder Pachtbelange zur Debatte gestanden hätten und dann auch nur für Vorstandsmitglieder der beiden Ortsvereine.

Ulrich Weiß von den Grünen kam zu der Einschätzung, dass die Diskussion „ins Absurde“ gehe. Denn konsequent zu Ende gedacht, könnte die Befangenheitsfrage dazu führen, dass etwa bei einer Entscheidung über die Grundsteuer A der gesamte Rat nicht abstimmen dürfte. Dem widersprach Lammert mit Hinweis darauf, dass es einen Unterschied mache, ob es um einen räumlich begrenzten Raum gehe wie beim Antrag der CDU oder nicht wie bei der von Weiß beispielhaft angeführten Grundsteuer.

Der einstimmige Beschluss des Rates sieht unter anderem vor, dass es in der Münsterstraße bei der Schrittgeschwindigkeitsregelung bleibt und dort eine Tempoanzeige aufgestellt wird. Zudem soll die Verwaltung prüfen, ob bauliche Veränderungen sinnvoll sind, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. In den angrenzenden Bereichen wie Wieland und Uhlandstraße ändert sich nichts.