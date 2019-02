Weniger Unfälle und Verletzte

Weniger Unfälle, weniger dabei verletzte und getötete Personen – das sticht ins Auge beim Blick in die Verkehrsunfallstatistik für den Bereich der Wache Lengerich. Walter Lüttmann , Leiter der Wache Lengerich, bezeichnet die Entwicklung als „auffällig“ im Vergleich zum Gesamtbild im Kreis Steinfurt. Der Erste Polizei-Hauptkommissar (EPHK) bezieht sich dabei insbesondere auf die Tatsache, dass die Zahl der Unfallbeteiligten, die mit einem Pedelec unterwegs waren, im Bereich der Wache gesunken ist. Im Kreisgebiet ist die Zahl der mit einem Pedelec Fahrenden, die in einen Unfall verwickelt wurden, deutlich gestiegen.

Als Gründe für diese Entwicklung führt der 60-Jährige unter anderem „Kontrollen und Aufklärung, beispielsweise durch Verkehrssicherheitstage, das Crash-Angebot für Verkehrsanfänger und Unfallprävention an Schulen“ ins Feld. Ebenfalls positiv aus seiner Sicht: Im Wachbereich (Ladbergen, Lengerich, Lienen und Tecklenburg) gibt es keine Unfallhäufungsstelle. Das sind Orte, an denen sich laut Definition in einem Jahr mindestens drei Unfälle ereignet haben müssen, bei denen Personen zu Schaden gekommen sind oder getötet wurden.

Ein besonderes Augenmerk wird die Polizei in diesem Jahr unverändert auf die Bereiche Holperdorp und Tecklenburg richten. „Dabei geht es um Motorradfahrer“, verdeutlicht Walter Lüttmann. Dort werde verstärkt auch an Wochenenden kontrolliert. Nicht nur das Einhalten der Geschwindigkeitsgrenzen, sondern auch die Lärmemissionen der Motorräder.

In einem unterscheidet sich die Verkehrsstatistik für die Wache Lengerich nicht von den Zahlen im Kreis: Fehler beim Abbiegen und Wenden, Vorfahrtfehler und zu hohe Geschwindigkeit sind die drei häufigsten Unfallursachen. „Die Kollegen der Wache Lengerich werden täglich mit dem Lasermessgerät unterwegs sein“, kündigt er im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten an.

Ärgerlich, insbesondere für betroffene Autofahrer, ist das Thema Unfallflucht. Während die Zahl dieser Unfälle im Kreis leicht gesunken ist (minus 42 auf 2462 Delikte) ist deren Zahl im Bereich der Wache Lengerich „geringfügig angestiegen“. Die meisten derartigen Kollisionen ereignen sich auf Parkplätzen. Während die Aufklärungsquote bei reinen Sachschäden bei 42,47 Prozent im Kreisgebiet liegt, werden Fluchten nach Unfällen, bei denen Personen zu Schaden gekommen sind, fast vollständig aufgeklärt.

Unterschiedlich ist die Entwicklung, blickt man auf die bei Unfällen beteiligten Altersgruppen. In Lengerich (plus drei auf 17) und Lienen (plus eins auf acht) ist die Zahl der Beteiligten bei den jungen Erwachsenen (18 bis 24 Jahre) gestiegen. In Ladbergen (minus eins auf zwei) und Tecklenburg (minus zwölf auf sechs) ist deren Zahl rückläufig. Bei Kindern bis 14 Jahren ist die Zahl der Unfallbeteiligten in allen Orten kleiner geworden. Bei den Senioren (65 Jahre und älter) war das nur in Ladbergen und Tecklenburg der Fall. In Lengerich (plus acht auf 18) und Lienen (plus eins auf sechs) stieg deren Zahl.