Rat entscheidet über Trägerschaft

In Lengerich wird es zum Kindergartenjahr 2019/2020 zweieinhalb neue Gruppen geben. Bislang war nur von zwei die Rede. Zudem ist klar, welche Träger zum Zuge kommen sollen: DRK Bürgerservice (DRK) Tecklenburger Land gGmbH (eine Gruppe), Verband der katholischen Kirchengemeinden des Dekanates Ibbenbüren (eine Gruppe) und der Waldorfkindergarten Lengerich (halbe Gruppe). Diese Empfehlung hat der Stadtrat jetzt einstimmig an den Jugendhilfeausschuss des Kreises gegeben, der schlussendlich die Entscheidung zu treffen hat.

Während die halbe Gruppe im Waldorfkindergarten direkt zum Start ins neue Kindergartenjahr Anfang August in der Einrichtung am Niedermarker Damm 47 ihren dauerhaften Platz finden wird, muss in den anderen beiden Fällen voraussichtlich mit Provisorien gearbeitet werden, bis die notwendigen Neu- beziehungsweise Anbauten fertiggestellt sind.

Rainer Kisker , Fachdienstleiter Soziales in der Stadtverwaltung, sagt, dass die Arbeit an diesen vorübergehenden Lösungen ein „schwieriger Prozess“ sei, zu dem unter anderem auch Gespräche mit betroffenen Eltern gehörten. Immerhin: Klar ist seinen Worten zufolge, wo die Gruppen zeitweise eingerichtet werden. Die DRK-Wasserzwerge an der Münsterstraße werden die eine Gruppe aufnehmen. Allerdings sagt der Träger laut Sachdarstellung für den Stadtrat, dass „aufgrund der Erfahrungen hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der Eltern aus dem Jahr 2018/2019 möglicherweise auf ein Provisorium für die vierte Gruppe ganz verzichtet werden kann“. Für die andere soll im Hauptgebäude der St.-Margareta-Kita die bestehende Bewegungs- und Gymnastikhalle umgestaltet werden.

Dieser Kindergarten wird parallel von einer Drei- in eine Vier-Gruppen-Einrichtung erweitert. Entsprechende Baupläne liegen vor. „Der Bauantrag könnte sofort nach Zusage der Trägerschaft für die vierte Gruppe Typ I gestellt werden“, heißt es in der Sachdarstellung dazu.

Das Rote Kreuz will, wie berichtet, an der Ecke Jahn-straße/Bodelschwinghstraße eine neue Kita bauen. Die wird nun nicht, wie zunächst angedacht, für drei Gruppen konzipiert, sondern für vier. „Aufgrund der bereits vorliegenden Bauantragsunterlagen ist ein zeitnaher Baubeginn möglich“, teilt die Stadtverwaltung mit. Für die Fertiggestellung wird mit einer Dauer von rund neun Monaten gerechnet. Dann können auch die Kinder umziehen, die vorübergehend in der ehemaligen Stadtsparkassenfiliale in Hohne untergekommen sind.

Der Waldorfkindergarten in Niedermark wird kurzfristig aufgestockt, weil es dort entsprechend viele Anmeldungen gegeben hat. Die Stadt beteiligt sich mit 3000 Euro an den Umbau- und Einrichtungskosten. Für den katholischen Kindergarten sollen 21 000 Euro fließen. Das DRK erwartet keinen Zuschuss für Bau und Einrichtung.

Leer ausgegangen ist der evangelische Kirchenkreis, der sich ebenfalls als Träger beworben hatte. Die Stadt sah aber aufgrund der bereits vorliegenden Planungen bei dem Zuschlag für Deutsches Rotes Kreuz und katholischer Kirchengemeinde wirtschaftliche und zeitliche Vorteile.