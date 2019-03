Vor fast 25 Jahren wurde eine Freundschaft besiegelt, die bis heute hält. Wenn am 6. Juni eine Delegation aus Wapakoneta (Ohio) in Lengerich eintrifft, werden ihre Mitglieder in der Stadt und in Lienen auf alte und neue Freunde treffen. Das schreibt der Förderverein Lengerich-Wapakoneta.

Während auf der großen politischen Bühne dunkle Wolken aufziehen, funktioniert die Städtepartnerschaft nach all den Jahren sehr gut. Bürgermeister Wilhelm Mörke ist sicher, „dass wir unseren Gästen Lengerich von seiner besten Seite zeigen werden.“ Bis dahin sei noch viel zu tun. Derzeit stehen die Unterbringung der Delegierten in Gastfamilien und die Vorbereitung des Programms auf der Tagesordnung.

Die Vorsitzende des Fördervereins, Ulla Hohmann-Assig, verbindet mit dem Jubiläum ganz persönliche Erwartungen: „Wir freuen uns auf alte Bekannte, die wir lange nicht gesehen haben. Und wir freuen uns auf die jungen Mitglieder der Delegation, da diese den Verein auf der amerikanischen Seite in der Zukunft prägen werden.“

2019 wird ein wichtiges Jahr für den Förderverein, der sich im Wesentlichen um die Organisation eines reibungslosen Schüleraustauschs kümmert, der jährlich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus Lengerich nach Wapakoneta führt. „Dort“, so Ulrike Schlamann, die verantwortliche Koordinatorin am Hannah-Arendt-Gymnasium, „treffen unsere Schüler nicht nur auf Gleichaltrige. Sie müssen lernen, sich in einer fremden Sprache mitzuteilen, müssen fremde Gewohnheiten kennen lernen und sich in einer ungewohnten Umgebung zurechtfinden. Das klappt immer wieder und es klappt erstaunlich gut.“

In den 25 Jahren ist eine Reihe privater Freundschaften entstanden, die anlässlich des Besuchs der Delegation aufgefrischt werden sollen. Um das Jubiläum gebührend vorzubereiten, lädt der Förderverein schon jetzt zu seiner Jahreshauptversammlung am Montag, 25. März, ab 19.30 Uhr im Hotel „Zur Mühle“ ein.