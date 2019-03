„Pure Erholung“ mit 52 Karten

Dass Gisa Wittenbecher eine passionierte Bridge-Spielerin ist, überrascht beim Blick in die Familiengeschichte kaum. Ihre Großmutter war einst aus Berlin nach Lengerich gekommen und todunglücklich, dass sie in der westfälischen Provinz zunächst niemanden hatte, mit dem sie das Kartenspiel-Hobby pflegen konnte. Ein Grund für die Tochter – Gisa Wittenbechers Mutter –, den richtigen Umgang mit den 52 Karten zu erlernen. Sie legte 1982 mit einem von ihr geleiteten VHS-Kursus auch den Grundstein für den Lengericher-Bridge-Club, dessen erste Vorsitzende sie dann auch gleich noch war. Gisa Wittenbecher ist vor Kurzem in diese Fußstapfen getreten und hat das Amt ebenfalls übernommen.

An ihrer Seite hat sie in dieser Funktion Brita Brinkmeier . Mit rund zehn Jahren Bridge-Erfahrung ist sie im Vergleich zu Gisa Wittenbecher, die in die Geheimnisse des Spiels einst an der Uni Münster eingeweiht wurde, fast ein Neuling. Anders ihrer beiden Vorgängerin Gudrun Engels. Die 79-Jährige machte damals den Kursus an der Volkshochschule mit, gehört heute zu den vier Mitgliedern im Club, die vom Start weg dabei sind, und hat stolze 16 Jahre dessen Geschicke geleitet.

Das Trio kann einiges über den Verein und das von ihnen so geliebte Kartenspiel erzählen. Etwa 50 Mitglieder seien in Lengerich aktiv. Dem Klischee entsprechend sind Männer klar in der Minderheit, etwa zehn Prozent machen sie aus. Allerdings betonen die drei Frauen, dass Bridge kein Spiel sei, das eine besonderen weiblichen Touch habe. Und, schieben sie hinterher, es sei auch kein typischer Zeitvertreib für Senioren.

Deshalb will das Führungsduo auch versuchen, wieder jüngere Menschen für Bridge und ihren Club zu gewinnen. Aktuell liege der Altersschnitt bei 76 Jahren, hat Gisa Wittenbecher ausgerechnet, das älteste Mitglied sei 94, sie mit 59 die jüngste. Dinge, die der kleinen Damenrunde durchaus Sorgen bereiten. Schließlich soll der Lengericher Verein eine Zukunft haben. Um Zuwachs zu bekommen, ist unter anderem daran gedacht, Kurse anzubieten und auch einmal in den Abendstunden zu spielen.

Momentan treffen sich die Mitglieder montags um 15 Uhr in der Talaue und dienstags um 14.30 Uhr im Gempt-Bistro. Um die 30 Spielerinnen und Spieler seien regelmäßig dabei. Wichtig: Es treten immer feste Zweier-Teams gegeneinander an. Gudrun Engels übernimmt es, das im Vorfeld passend zu koordinieren.

Gespielt wird mit französischen Karten, also 52. Es werden Stiche gemacht und es wird gereizt – manches erinnert somit an Skat oder Doppelkopf. Die drei passionierten Bridge-Frauen versichern, dass das Glück zwar eine gewisse Rolle spiele, aber es vor allem aufs Können und aufs Verständnis zwischen den Spielpartnern ankomme. Erfahrung zahle sich da aus.

Im Club werden bei den Zusammenkünften alle Ergebnisse genau festgehalten. Es gibt eigens einen kleinen Computer, in dem alle anwesenden Spieler vermerkt und dann die dazugehörigen Resultate in Prozent eingegeben werden. 70 Prozent sind top, 50 Prozent so mittel und 20 bis 30 Prozent schlecht. „Dann schäme ich mich“, sagt Brita Brinkmeier mit einem ironischen Unterton. Am Ende geht es immer nur um die Ehre, nie um Geld oder irgendwelche Preise.

Allerdings denkt Gisa Wittenbecher daran, die Lengericher mal wieder in der untersten offiziellen Spielklasse, der Bezirksliga, antreten zu lassen. Zwei Paare à zwei Spieler bräuchte es dafür plus ein Ersatzpaar. Übers Jahr würden dann fünf Termine anstehen. Auch das soll ein Schritt auf dem Weg sein, wieder aktiver nach außen aufzutreten. Zuletzt habe der Club doch ein „wenig Dornröschenschlaf“ gehalten, resümieren die drei Frauen selbstkritisch. Wobei sie zugleich betonen, wie „unendlich gemütlich“ es in den eigenen Reihen zugehe. „Für mich ist das pure Erholung“, sagt Gisa Wittenbecher. Daran andere teilhaben zu lassen – nicht zuletzt Jüngere –, das nehmen sie sich für die Zukunft vor.