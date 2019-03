Das Ende ist in Sicht

Die Tage der Polizeiwache an der Bahnhofstraße 89 sind gezählt. So viel ist sicher. Wohin Uniformierte und Kriminalbeamte ziehen werden, wird sich im Verlauf des Jahres herausstellen. „Das Projekt wird spätestens im Mai ausgeschrieben“, sagt Ulrich Westhoff . Die entsprechenden Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, berichtet der Sachgebietsleiter Haushalt und Liegenschaften der Kreispolizeibehörde im Gespräch mit den WN.

Handlungsdruck bestehe schon lange, weshalb der Bedarf für eine neue Immobilie ebenso lange anerkannt sei wie die Zusage, sich um etwas Neues bemühen zu dürfen. Was darin zum Ausdruck kommt, dass sowohl baufachliche wie juristische Beratung bereits von der Arbeitsgruppe Liegenschaften verpflichtet worden sind.

Immerhin, so Kriminaldirektor Uwe Klatt , Leiter der Arbeitsgruppe, gehe es um ein Auftragsvolumen von über fünf Millionen Euro. Deshalb müsse die Ausschreibung europaweit durchgeführt werden. Geplant wird der Neubau der Wache als Investorenmodell. „Wir suchen einen Investor, der nach Wunsch baut oder ein Bestandsgebäude umbaut und das dann an die Polizei vermietet“, beschreibt Uwe Klatt das Prozedere. Nach seinen Worten eine für die Polizei relativ neue Vorgehensweise, die aber mit Blick auf andere Projekte recht erfolgreich angelaufen sei.

Die reine Nutzfläche einer neuen Wache beziffert Peter Wacker mit rund 800 Quadratmetern. „Nur für Büros, Flure und andere Bereiche gehen extra“, so der Polizeihauptkommissar, der ebenfalls der Arbeitsgruppe angehört. Hinzu kommen spezielle Anforderungen aus dem dienstlichen Alltag. „Die Polizei arbeitet anders als andere Behörden“, verweist Uwe Klatt auf die offene Kommunikation. So müssten Wachraum, dazugehörige Büros, das Zimmer des Wachleiters in einer Flucht liegen, die ebenso den Blick auf die Waffenkammer ermögliche.

Wo die neue Wache gebaut (oder umgebaut) wird, steht noch nicht fest. „Sie wird in Lengerich bleiben“, versichert der Arbeitsgruppenleiter. Wo genau, hänge von der Ausschreibung ab. Die Polizei gebe nur ein Auswahlgebiet vor, innerhalb dessen das Projekt umgesetzt werden soll. Ausschlusskriterien gibt es dafür auch. Eine Polizeiwache in einer Fußgängerzone oder eine Sackgasse sei ein absolutes No-Go, zwei Ein- und Ausfahrten hingegen ein Muss.

Dass sich Interessenten melden werden, davon gehen die drei Beamten aus. Schließlich habe es über die Jahre hinweg immer wieder einmal lockere Anfragen potenzieller Investoren gegeben. Die müssen bei der Planung nicht nur den Raumbedarf, sondern auch die Außenflächen berücksichtigen. Dienstfahrzeuge sowie die Autos und Fahrräder der Bediensteten müssen dort ebenso untergebracht werden wie ein Notstromaggregat.

Wenn das Verfahren so läuft, wie es sich die Arbeitsgruppe Liegenschaften wünscht, könnte das Verhandlungsverfahren Ende diesen Jahres, Anfang 2020 abgeschlossen sein. Darauf würden Entscheidung und Vertragsunterzeichnung folgen. „Der Umzug könnte 2021 anstehen, wenn alles glatt läuft“, formuliert Uwe Klatt seine Hoffnung. Und dann hat er noch einen Wunsch: Die neue Wache solle ein helles, freundliches Gebäude sein, das die Bürger sofort erkennen und mit der Feststellung verbinden, „da ist meine Polizei“.