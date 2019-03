Sportliche Aushängeschilder

Petra Tiemann-Niermann spricht von einem „sehr erfolgreichen Jahr“. Damit meint die Vorsitzende des Stadtsportverbandes nicht nur die Athleten, sondern ausdrücklich auch deren Trainer und Betreuer. Sichtbaren Ausdruck finden diese Erfolge in der Tatsache, dass die Sportlerehrung der Stadt im Rahmen der Lengericher Sportschau in zwei Etappen durchgeführt werden muss.

Der erste Block gehört ausschließlich der Radsportgemeinschaft „Teuto“ Antrup/Wechte. Gleich 28 Einradfahrerinnen erhalten von ihr und Bürgermeister Wilhelm Möhrke die Ehrenurkunde und das obligatorische Handtuch. Diese jungen Sportlerinnen stehen sinnbildlich dafür, dass schon in jungen Jahren große Erfolge möglich sind, wenn man sich mit Leib und Seele seiner Disziplin verschreibt und entsprechende Unterstützung im Verein durch Trainer und Betreuer erfährt.

Dass erstklassige Leistungen nicht nur jungen Athleten vorbehalten sind, wird im zweiten Abschnitt der Ehrung deutlich. Mit Frank Neumann hat sich ein Mit-Fünfziger als Diskuswerfer Meisterehren gesichert. Noch einmal vier Jahre älter ist Burkhard Widera. Als Wilhelm Möhrke dessen Leistung erwähnt, geht ein Raunen durch die Dreifach-Sporthalle: Der TVL-Läufer hat bei den Deutschen Meisterschaften den Bronze-Rang in seiner Altersklasse belegt. Die von ihm bewältigte Distanz: 100 Kilometer. Neun Stunden, zwei Minuten und elf Sekunden hat er dafür benötigt. Der Bürgermeister – früher auf der Mittelstrecke unterwegs – stellt mit einem Schmunzeln fest, dass er früher froh gewesen sei, nicht gegen Burkhard Widera antreten zu müssen.

Die Geehrten Radsportgemeinschaft (RSG) „Teuto“ Antrup Wechte: 4er Einradmannschaft Elite Frauen 1. Mannschaft – 1. Platz Deutsche Meisterschaft,2. Platz Landesmeisterschaft NRW, 1. Platz NRW Bestenliste;4er Einradmannschaft Elite Frauen 2. Mannschaft – 1. Platz Landesmeisterschaft, 5. Platz Deutsche Meisterschaft, 2. Platz Bezirksmeisterschaft;6er Einradmannschaft Elite Frauen – 1. Platz Deutsche Meisterschaft, 1. Platz Landesmeisterschaft NRW, 1. Platz NRW Bestenliste;6er Einradmannschaft Juniorinnen- offene Klasse - 1. Mannschaft – 3. Platz Deutsche Meisterschaft, 1. Platz NRW-Landesmeisterschaft, 1. Platz Bezirksmeisterschaft Nord-Westfalen;6er Einradmannschaft Juniorinnen- offene Klasse - 2. Mannschaft – 2. Platz Bezirksmeisterschaft Nord-Westfalen, 4. Platz Deutsche Meisterschaft, 1. Platz NRW-Bestenliste;4er Einradmannschaft Juniorinnen – 1. Platz Bezirksmeisterschaft Nord-Westfalen, 1. Platz NRW-Landesmeisterschaft, 1. Platz NRW-Bestenliste;4er Einradmannschaft Schülerinnen - offene Klasse 1. Mannschaft – 1. Platz Bezirksmeisterschaft Nord-Westfalen, 1. Platz NRW - Landesmeisterschaft, 1. Platz NRW-Bestenliste;6er Einradmannschaft Schülerinnen 1. Mannschaft – 1. Platz Bezirksmeisterschaft Nord-Westfalen, 1. Platz NRW-Landesmeisterschaft, 9. Platz Deutsche Meisterschaft.Zu den Teams gehören diese Sportlerinnen: Sarah Laschtowitz, Maren Hasenkamp, Lina-Nadine Duwendag, Svenja Duwendag, Anna Biermann, Lara Berkemeier, Marisa Bauschulte, Jana Haverkamp, Alexandra Sadowski, Lea Haarlammert, Johanna Aufderhaar, Sophia Groß, Evelyne Steinmetz, Janine Wöhler, Rebecca Bünte, Alina Noelle Brügmann, Lara Christin Uhlenbusch, Carina Cittrich, Lena Dieckmann, Vanessa Steinmetz, Lisa Hunnewinkel, Janina Klopmeier, Lena Hunnewinkel, Xenia Steinmetz, Till Beesen, Ariane Voß, Birte Aufderhaar, Jolina Woznicka, Sina Lindemann, Juli Reiffenschneider, Kim Jolina Beutling, Fenja Adomeit. ...

Turnverein Lengerich:

Frank Neumann 1. Platz Westfalenmeisterschaft Diskus, 2. Platz Landesmeisterschaft NRW, 3. Platz westfälische Bestenliste in seiner Altersklasse.

Burkhard Widera 3. Platz Deutsche Meisterschaft 100-Kilometer-Lauf in seiner Altersklasse.

Leopard Lengerich:

Taekwondo: Ilkan Kaan Alarslan 2. Platz Landesmeisterschaft, jeweils 1. Platz bei den Internationalen Masters und beim Münsterland Cup. Justus Dalhoff 1. Platz Landesmeisterschaft, jeweils 2. Platz International Masters und Deutsche Meisterschaft. Noah Buch 2. Platz Landesmeisterschaften, jeweils 2. Platz International Masters und Münsterland Cup. Roman Rotgang 1. Platz Landesmeisterschaft und Münsterland Cup, 2. Platz International Masters. Sophie Koers 1. Platz Landesmeisterschaft, International Masters und Münsterland Cup.

Thaiboxen: Arbnor Zega Deutscher Meister Senioren, Vize-Weltmeister, 3. Platz Europameisterschaft.

Simon Schumann 3. Platz Deutsche Meisterschaft, 5. Platz Weltmeisterschaft.

Boxclub „Heros“ 62:

Maximilian Kromm 2. Platz Deutsche Meisterschaft, 1. Platz Westdeutsche Meisterschaft und Westfalenmeisterschaft. Nikita Antonenko Deutscher Vizemeister, 1. Platz Westdeutsche Meisterschaft. Salih Kacar Westfalenmeister.

SSC Schale:

Arvid Ledwa, Wurftaubenschießen Disziplin Trap, 2. Platz Deutsche Mannschafts-Meisterschaften, Altersklasse Junioren B.

Ebenso beeindruckend wie die sportlichen Leistungen ist die Vielfalt der Disziplinen, in denen Lengericher Sportlerinnen und Sportler erfolgreich sind. Allen voran Arbnor Zega vom Verein Leopard, der sich im Thaiboxen den Titel des Vize-Weltmeisters erkämpft und bei den Europameisterschaften den dritten Rang belegt hat. Eine der Disziplinen, die allenfalls bei Olympischen Spielen in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, ist das Wurftaubenschießen. Dabei gibt es in Lengerich einen jungen Sportler, der in der Disziplin Trap mit seinem Team vom Schießsport-Club-Schale die Deutsche Vize-Meisterschaft errungen hat. Arvid Ledwa ist dank seiner Leistungen in den Nationalkader C berufen worden.