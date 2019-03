Registereintrag wird zur Pflicht

Sagt Ihnen das Marktstammdatenregister etwas ? Wenn Sie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, sollten Sie das besser kennen. Sonst kann es unter Umständen bald richtig teuer für Sie werden.

In Lengerich und Umgebung wird mittlerweile eine ganze Menge Solarstrom erzeugt. Die Stadtwerke Lengerich (SWL) sagen, dass es aktuell im Gebiet der eigenen Verteilungsnetzgesellschaft circa 1100 Anlagenbetreiber gebe.

Für den Strom- und Gasmarkt ist seit dem 31. Januar das sogenannte Marktstammdatenregister (MaStR) freigeschaltet. Das Register steht damit allen Marktakteuren und der Öffentlichkeit zur Verfügung. Gemäß der Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) sind alle Betreiber von Stromerzeugungsanlagen in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet, sich einzutragen. Dazu zählen auch Betreiber von dezentralen Stromerzeugungsanlagen, also PV-Anlagen, Heizkraftwerken und Batteriespeichern.

Auch wenn eine bestehende PV-Anlage bereits beim jeweiligen Netzbetreiber und der Bundesnetzagentur gemeldet ist, ist ein Eintrag im MaStR notwendig, betont Dr. Heide Heising vom städtischen Fachdienst Bauen, Planen und Umwelt. Allerdings hat sie so ihre Zweifel, ob das online jeder machen wird und kann.

Momentan besteht noch kein Grund zur Eile. Es gibt eine zweijährige Frist, innerhalb derer alle ausstehenden Registrierungen abgeschlossen sein müssen. Die Ausnahme von der Regel: Neue Anlagen müssen innerhalb eines Monats nach der Inbetriebnahme im MaStR registriert werden.

Der großzügige zeitliche Horizont ist der wesentliche Grund dafür, dass bei den SWL aktuell die Füße still gehalten werden. Johannes Beckering, Geschäftsbereichsleiter Organisationsentwicklung, berichtet, dass die Anlagenbetreiber im SWL-Gebiet bereits im vergangenen Jahr über die anstehende Einführung des Marktstammdatenregister in Kenntnis gesetzt worden seien. In diesem Jahr sollen seinen Worte zufolge noch einmal Schreiben in der Sache an Betroffene rausgehen. Doch man halte es für den richtigen Weg, die „erste Welle“ an Registrierungen erst einmal abzuwarten – mögliche „Kinderkrankheiten“ und damit verbundenen Ärger bei den Anlagenbetreibern wolle man so aus dem Weg gehen.

Die Hände in den Schoß legen können die Stadtwerke bei dem Thema indes nicht, selbst wenn sie es denn wollten. Als Netzbetreiber sei man laut Marktstammdatenregisterverordnung dazu verpflichtet, die Anlagenbetreiber zu informieren, erklärt Beckering weiter. „Dafür haben wir 18 Monate nach Start des Webportals Zeit.“

Eine fehlerhafte oder fehlende Registrierung stellt übrigens eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße in bis zu fünfstelliger Höhe geahndet werden. Wer seine Anlage nicht registriert, verliert außerdem den Anspruch auf die EEG-Vergütung für den eingespeisten Strom.