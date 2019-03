Große Vorfreude auf das gemeinsame Konzert herrscht nach der ersten gemeinsamen Probe bei den Sängern der Chorgemeinschaft Lengerich und den Spielern des Akkordeonorchesters „Tanzende Finger“. Auch die Dirigenten Ralf Junghöfer und Finn Niclas Scharf sind gleichermaßen überzeugt, ein abwechslungsreiches Programm darbieten zu können, bei dem beide Vereine sowohl allein als auch gemeinsam auftreten werden, und an dessen Feinschliff derzeit intensiv gearbeitet wird.

Die Mitwirkenden hoffen am Sonntag, 7. April, auf ein volles Haus in der Gempt-Halle und einen unvergesslichen Abend, bei dem sie das Publikum mit auf eine weite musikalische Reise nehmen möchten. „Wer träumt nicht gerne davon, einzusteigen zur Troikafahrt, dabei unvergessliche Melodien von der Moldau und aus den 60-ern zu hören, Erinnerungen an Zirkus Renz nachzuhängen und im Bravour-Galopp zu starten zur großen Rundreise an die Waterkant, auf den Balkan und nach Moskau, um dann mit dem Fliegermarsch aus der Operette ,Der fliegende Rittmeister‘ zurückzukehren zum großen gemeinsamen Finale aller Beteiligten?“, fragen die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Die Mitglieder beider Vereine sind gespannt darauf, erstmals zusammen ein solches musikalisches Ereignis zu präsentieren. Beginnen wird das Konzert um 18 Uhr.