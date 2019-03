Wenn eine so renommierte Sängerin wie Jessica Born als Solistin in der Gempt Blues Session auftritt, braucht man sich über die Resonanz bei den Liebhabern feinsten von Hand gemachten Blues keine Sorgen zu machen. Freie Plätze waren am Mittwochabend Mangelware. Die Zuhörer fühlten sich von der ersten Sekunde an so richtig wohl.

Jessica Born lässt sich stilistisch nicht in eine Schublade verfrachten. Ihr Repertoire reicht von erdigem Blues über Soul bis Jazz. Bei ihrem Crossover der Stile hat sie einen ganz eigenen Stil entwickelt und ihre Wurzeln bei Größen wie Aretha Franklin , Janis Joplin bis zu Etta James nie vergessen.

Eingestimmt wurde das Publikum durch Kai Strauss und Memo Gonzales, die zusammen mit Christian Bleiming, Alex Lex und Erkan Özdemir den Boden für ein mitreißendes Musikerlebnis bereiteten. Schon bei den ersten Takten des „I’d Rather Go Blind“ von Etta James hatte Jessica Born die Sympathien aller Besucher im Sturm erobert. Mit ihrer warm timbrierten und ausdrucksstarken Stimme erklang dieser legendäre Standard aus dem Jahr 1968 wie vom Staub der Zeit befreit in einer sehr lebendigen Art.

Wenn sie den Ray Charles Klassiker „Georgia On My Mind“ oder „The Thrill Is Gone“ von B.B.King anstimmte, fühlte man sich eingefangen von diesen starken, in Musik gesetzten Gefühlen. Als Interpretin von Balladen zeigte Jessica Born eine einfühlsame Melodiegestaltung, gab jedem Song in seiner Einzigartigkeit ein adäquates musikalisches Gewand.

Immer wieder wurden Christian Bleiming und Kai Strauss in diese Reise in die Welt der Gefühle einbezogen, stimmte der Dialog zwischen den Musikern und Jessica Born bis ins kleinste Detail. Stimmgewaltig und energiegeladen wird Jessica Born in einer Pressestimme beschrieben, an diesem Abend stellte sie dies bei Songs wie „Rock me Baby“ und „Route 66“ unter Beweis. Aber ihre Stimme kann noch mehr als kraftvoll das Publikum mitreißen. Als sie „At Last“ von Etta James sang, war dies wie eine liebevolle Hommage an die große Dame und Bill Withers „Ain’t no sunshine“ war der bewegende Abschluss eines Konzertes, bei dem die Erwartungen des Publikums mehr als übertroffen wurden.