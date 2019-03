Gewässer werden natürlicher

In der gemeinsamen Sitzung des Vorstandes sowie des Verbandsausschusses des Unterhaltungsverbandes Lengericher Aa-Bach informierte Verbandsvorsteher Wilhelm Stöppel unter anderem über die geplanten Gewässerausbaumaßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie(WRRL). Im Einzugsgebiet des Verbandes liegen nach seinen Angaben mit den Lengericher Aa-Bach sowie dem Aldruper Mühlenbach circa 30 Kilometer „berichtspflichtige“ Gewässer. An diesen Wasserläufen müssen nach Vorgaben der EU bis 2027 umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt werden, um den angestrebten ökologisch guten Zustand zu erreichen.

So ist 2019 im Aa- Bach im Bereich der Knemühle auf einer Länge von 250 Metern die Aufweitung des Fließgerinnes, die Abflachung von Uferbereichen und das Einbauen von Totholz zur Erreichung eines möglichst naturnahen Zustandes vorgesehen. Träger der Baumaßnahme ist laut Pressemitteilung die Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt. Eine weitere Maßnahme zur naturnahen Umgestaltung soll bis Ende 2019 am Aa-Bach, nordöstlich der städtischen Kläranlage, auf einer Länge von 200 Metern und einer Breite bis zu 40 Metern erfolgen. Die Maßnahme wird vom Unterhaltungsverband in Zusammenarbeit mit der Stadtentwässerung Lengerich realisiert.

Als weitere Maßnahmen, mit denen ebenfalls in 2019 begonnen werden soll, nannte Wilhelm Stöppel den Rückbau von drei Sohlabstürzen durch die Gemeinde Ladbergen sowie drei weiteren durch den Lengericher Verband. Zwischen den Höfen Große Stockdiek und Kohnhorst soll der vorhandene Altarm des Aa-Bachs ebenfalls renaturiert werden.

Einstimmig wurde die Mitgliedschaft des Verbandes im Landesverband der Wasser- und Bodenverbände Westfalen-Lippe beschlossen. Der Verband wurde 2018 gegründet und berät die Mitglieder in rechtlichen und fachlichen Angelegenheiten, insbesondere auch bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Zu Vertretern im Landesverband wurden Wilhelm Stöppel und Verbandsgeschäftsführer Manfred Heemann gewählt.

Eine Beteiligung des Verbandes an der auf Kreisebene agierenden Arbeitsgemeinschaft der Wasser- und Bodenverbände zur Umsetzung des Fließgewässerentwicklungsprogramm wird zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor kritisch gesehen. Die Mitgliedschaft würde den Verband mit jährlich über 6000 Euro belasten.

Aus Sicht des Verbandvorstehers ist eine Teilnahme des Lengericher Verbandes nicht erforderlich, weil man sich personell und materiell in der Lage sieht, die anstehenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie eigenständig wahrzunehmen. Dies ist nicht zuletzt aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der unteren Wasserbehörde des Kreises Steinfurt, der Naturschutzstiftung des Kreises sowie der Stadt möglich.

Nach umfangreichen Erläuterungen zur Jahresrechnung 2018 durch den Geschäftsführer erteilte der Verbandsausschuss einstimmig die Entlastung des Vorstandes. Der in der Sitzung beschlossene Haushaltsplan 2019 umfasst ein Volumen von 418 000 Euro, davon sind allein 275 000 Euro für die anstehenden Renaturierungsmaßnahmen vorgesehen, die mit bis 80 Prozent bezuschusst werden.