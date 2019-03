Von Ausflüge bis Zirkus

Bunte Woche 1 (15. bis 19. Juli): jeweils von 8 bis 16.30 Uhr (am Ausflugstag wird´s später) im Jugendzentrum an der Bergstraße. Kosten: 75 Euro, Geschwisterkinder 50 Euro (inklusive Mittagessen und Getränke). Zirkusprojekt-Woche (22. bis 26. Juli): täglich 9 bis 16 Uhr (am letzten Tag wird es später) auf dem Gelände des Schützenvereins Vortlage-Niederlengerich am Poolweg. Kosten: Kinder aus Lengerich 75 Euro, Geschwisterkinder 60 Euro; auswärtige Kinder 100 Euro, deren Geschwisterkinder 80 Euro (inklusive Mittagessen und Getränke). Bunte Woche 2 (29. Juli bis 2. August): jeweils von 8 bis 16.30 Uhr (am Ausflugstag wird´s später) im Jugendzentrum an der Bergstraße. Kosten: 75 Euro, Geschwisterkinder 50 Euro (inklusive Mittagessen und Getränke). Kinderferienfreizeit (7. bis 11. August): Zeltlager in Vechta. Kosten 50 Euro, Geschwisterkinder 40 Euro.Anmeldungen für Bunte Wochen 1 und 2 sowie Kinderferienfreizeit: ab Freitag, 15. März, 15 Uhr im Jugendzentrum; ausgefüllte Anmeldeformulare und Kostenbeitrag sind mitzubringen (Anmeldeformulare unter www.jz-lengerich.de). Münsterlandkarte und Lengerich Ausweis sind einsetzbar.Anmeldungen für die Zirkusprojekt-Woche ab Freitag, 15. März, 16.30 bis 18 Uhr im evangelischen Jugendbüro, Im Hook 15. Danach donnerstags außerhalb der Ferien von 16 bis 18 Uhr. Anmeldeformulare (www.cvjm-lengerich.de, evangelisches Jugendbüro, evangelisches Gemeindeamt) sind ebenso wie der Kostenbeitrag mitzubringen.