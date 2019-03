Paula ist acht Jahre alt und geht in die zweite Klasse – sie spricht zwei Sprachen: Polnisch und Deutsch, eigentlich sogar drei, denn seit der ersten Klasse lernt sie auch Englisch. Zuhause wird fast immer polnisch gesprochen – wenn es Mitteilungen aus der Schule gibt, übersetzt Paula diese in ihre Muttersprache. Elvin spricht auch zwei Sprachen: Deutsch und Albanisch – albanisch aber nur mit seiner Oma, denn zu Hause sprechen alle deutsch. Lesen kann er gut, aber in Mathe braucht er noch ein bisschen Hilfe.

Jede Woche lernen die beiden zusätzlich mit Horst Ruda ; Paula eine Stunde und Elvin drei Stunden. Horst Ruda ist seit zwei Jahren „Lernbegleiter“ an der Grundschule Hohne. „Die Kinder sind sehr motiviert, sie sind dankbar für die Unterstützung und machen gute Fortschritte.“ Was nachmittags geübt wird, wird mit der Klassen- und der Fachlehrerin abgestimmt. Ziel ist es, die Kinder durch die individuelle Förderung an den Leistungsstand der Klasse heranzuführen.

„Lernen funktioniert immer auch über Beziehung“, sagt Gisela Marstatt-Stienecker, stellvertretende Schulleiterin an der Grundschule Hohne. Sie betont, wie wichtig es ist, dass die ‚Chemie‘ stimmt. Nach seiner Pensionierung bei W&H hat Horst Ruda Zeit für die ehrenamtliche Arbeit an der Schule – er hat Freude an der Arbeit mit den Kindern und fügt hinzu, vieles könne man mit gesundem Menschenverstand lösen. Dass die Chemie hier stimmt, merkt man schnell, und Elvin und Paula freuen sich, wenn nach Mathe und Deutsch noch Zeit ist für eine Runde „Monopoly“.

Die Stiftung für Bildung, Kunst und Kultur in Lengerich fördert seit zehn Jahren die Leselernhilfe an allen Lengericher Grundschulen. Fast 50 Leselernhelfer unterstützen die Kinder mit großem Einsatz, die Schwelle zum Lesenlernen zu überschreiten und mit Freude zu lesen. Der erfolgreiche Erwerb der Schlüsselqualifikation Lesen eröffnet dann auch den Anschluss in anderen Fächern wie Sachunterricht und Mathematik.

Die Stiftung für Bildung, Kunst und Kultur hat die Leseförderung in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der vier Grundschulen vor zehn Jahren initiiert. Sie finanziert unter anderem Lesematerialen wie die „Flohkiste“, Snappet Tablets mit Lernsoftware, Honorarstunden und Fortbildung. Möglich ist das nur durch die Spenden von über 100 Lengerichern: Privatpersonen, Praxen, Handwerker, kleine Betriebe und größere Unternehmen, die dieses wertvolle Projekt jedes Jahr unterstützen und erhalten.