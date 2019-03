In Deutschland leben heute etwa 50 000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Down-Syndrom. Sie alle haben zwar gewisse Ähnlichkeiten im Aussehen und Verhalten, aber jede und jeder von ihnen ist eine einzigartige Persönlichkeit mit individuellen Begabungen und einem eigenen Weg. Die Fotos dieser Ausstellung erzählen von der Lebensfreude der Kinder und Jugendlichen aus der Schule in der Widum. Die Schüler und Schülerinnen mit Down-Syndrom werben so für ihren Beitrag zur Vielfalt in der Gesellschaft.

Die katholische Kirchengemeinde lädt die Öffentlichkeit zur Ausstellung ein. Am Sonntag, 17. März, findet aus diesem Anlass ab 10 Uhr ein Frühstück der „Lebenshilfe“ im Gemeindehaus statt (Anmeldungen bei der Lebenshilfe). Um 11 Uhr wird der Gottesdienst in St. Margareta mitgestaltet von Schülern und Eltern der Schule in der Widum. Um 12.30 Uhr ist die Ausstellungseröffnung im Gemeindehaus.

Ohne Anmeldung gibt es dort ein einfaches Fastenessen und parallel eine Ausstellung der Katholischen Öffentlichen Bücherei. Die Organisatorinnen werden in der Ankündigung zitiert: „Alle großen und kleinen Leute, die keine Angst haben vor ansteckender Lebensfreude, sind eingeladen.“