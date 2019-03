Hugo und Mario sind ein Akustik-Duo aus Greven. Der Sound ihrer englischsprachigen und selbst geschriebenen Lieder bewegt sich zwischen Pop, R&B und Akustik-Rock. Mit Gitarre, Cajon und Zweistimmigkeit sorgen die beiden laut Pressemitteilung für einen vollen und energischen Klang.

Am Freitag. 29. März, sind die beiden jungen Musiker zu Gast bei „Band im Bistro“, der Live-Musik-Reihe von Volkshochschule und Bürgerstiftung Gempt. „Wir haben schon viel Gutes gehört und freuen uns auf Lengerich“, blickt Olli Goik, Gitarrist und Sänger, auf den Abend.

Im Anschluss wird Vanessa Voss aus Münster die Bretter, die für manche die Welt bedeuten, betreten. Vanessa Voss ist eine junge Singer/Songwriterin aus Münster, die sich in den vergangenen Jahren in ihrer Heimat mit Eigenkompositionen, ihrer fantastischen Stimme und einem souverän-sympathischen Auftreten einen Namen gemacht hat, schreiben die Veranstalter. Neben Elementen aus Soul und Rock ist ihre Musik in erster Linie von gefühlvollen Pop-Melodien geprägt. Die Natürlichkeit und das Herzblut stehen dabei im Mittelpunkt und lassen sie erfrischend authentisch erscheinen.

„Es werden wieder drei junge Menschen auf der Bühne stehen“, freut sich Jendrik Peters (VHS). „Wir wollen jungen Menschen eine Plattform geben, um sich präsentieren und Erfahrungen auf der Bühne machen zu können“, schließt sich Michael Rottmann von der Gempt-Halle an. Beginn ist um 20 Uhr im Gempt-Bistro, Einlass eine Stunde vorher. Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse.