Umfangreich ist die Beschlussvorlage für den Ausschuss für Planung und Umwelt in Sachen Bebauungsplan Nr. 115 „Intruper Weg“. In der öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 14. März, ab 18 Uhr im Raum 141 der Stadtverwaltung geht es um die Fläche, auf der die neue Gesamtschule gebaut werden soll. ­­­­­­­­­­­­­­Artenschutzprüfung Stufe 1, Schallschutz und Bodengutachten für dieses Areal sind der Vorlage beigefügt.

Vorgestellt werden in der Sitzung die Gestaltungsentwürfe der Lengerich-Fenster am neuen Markt-Carree. Um die Nutzung von Sonnenenergie geht es bei einem anderen Tagesordnungspunkt. Die Dächer der Grundschule Intrup, des Hannah-Arendt-Gymnasiums und des Verwaltungsgebäudes Tecklenburger Straße 2 sollen mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet werden, schlägt die Verwaltung vor.

An den öffentlichen Personennahverkehr möchte die LWL-Klinik angeschlossen werden. Dabei geht es laut deren Antrag um eine Lienien- und Fahrplanerweiterung der Linie T 40 von montags bis samstags. Zwei Haltestellen sollen dafür eingerichtet werden: eine vor der Kantine an der Parkallee, die andere am Pflegeheim an Osterkamps Kamp.

Vorgestellt werden am Donnerstag das städtische Baumkataster sowie Ausgleichsflächen und Biotope im Besitz der Stadt.

Bezüglich der Erneuerung der Rahestraße schlägt die Verwaltung dem Rat vor, dieses Vorhaben ins Jahr 2020 zu verschieben. Anlass dafür sind laut Sitzungsvorlage die bei der Verwaltung eingegangenen Rückmeldungen der betroffenen Eigentümer.