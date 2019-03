1974 startete der Vogelschutz- und Liebhaberverein Tecklenburger Land mit der wohl größten Vogelbörse Deutschlands in der Westerkappelner Reithalle. 61 mal wurde dort die Börse ausgetragen. Dann folgte der Ortswechsel in schönere, wärmere und hellere Räume. „Ideale Bedingungen fand man in der Gempt-Halle“, heißt es in einem Bericht des Vereins. Seit zehn Jahren findet die Vogelbörse in Lengerich statt.

Lautes Piepen und wildes Scharren wird am Sonntag, 17. März, von 8 bis 13 Uhr beim Betreten der Gempt-Halle zu hören sein. Neben begehrten Raritäten wird dem Vogelliebhaber in eigenen Ausstellungskäfigen oder beleuchteten Vitrinen so ziemlich alles angeboten, was Federn und Flügel sein eigen nennt: Das Angebot reicht von schillernden Prachtfinken – etwa Goldamadinen und Spitzschwanzamadinen – über bunte Sittiche, pfeifenden Kanarienvögel, quirlige Zwergwachteln – dem kleinsten Hühnervogel der Welt – und Ziertäubchen bis zu heimischen Waldvögeln wie Birkenzeisige oder Dompfaffen. Bei den präsentierten Vögeln handelt es sich grundsätzlich um eigene Nachzuchten, die mit individuellen Ringen gekennzeichnet sind. Darauf weist der Verein ausdrücklich in.

Diese geschlossenen Ringe werden den Jungtieren bereits im Nest übergestreift, sodass auch der Laie anhand von Ringfarbe, Jahreszahl und Züchternummer leicht Näheres über den Vogel und dessen Herkunft erfahren kann.

Wichtig ist dem Experten, dass die Vögel artgerecht gehalten werden. Dafür gibt es bei der Börse in der Gempt-Halle ein reichhaltiges Angebot an Zubehör und Bedarfsartikeln. Wer sich eine Voliere in den Garten stellen will, wird hier von Fachleuten beraten. Volierenbau sowie Vogelzucht, -hege und -pflege sind Themen, über die man mit Experten fachsimpeln kann. Außerdem ist die Vogelzucht ein schönes Hobby für Kinder. Dort lernen sie, sich um Tiere zu kümmern und Verantwortung zu übernehmen, schreibt der Verein.

Durch die Anwesenheit des Kreisveterinärarztes zeigt der Veranstalter seine besondere Verpflichtung bei der Einhaltung der Tier- und Artenschutzbestimmungen. Eine Cafeteria sorgt für das leibliche Wohl. Der Eintritt kostet drei Euro, Kinder zahlen einen Euro.