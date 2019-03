Die Adelheid Windmöller-Stiftung wurde im April 2015 von Adelheid Windmöller, mehr als 30 Jahre Geschäftsführende Gesellschafterin des Familienunternehmens Windmöller & Hölscher in Lengerich, als gemeinnützige Stiftung gegründet. Der Zweck der Stiftung ist nach eigenen Angaben die Förderung der Bildung, unter anderem der Aus- und Weiterbildung von Schülern, aber auch Auszubildenden und Studenten. Das kann beispielsweise durch die Förderung von Bildungseinrichtungen und die Vergabe von Preisen verwirklicht werden.Neben der Auszeichnung der besten Absolventen der W&H Academy lobt die Stiftung jedes Jahr den Schülerpreis für ausgezeichnete MINT-Projekte aus, der an jeweils drei Schulen verliehen wird und mit jeweils 2500 Euro dotiert ist. Weitere Projekte sind das Robotik-Projekt MoRoTeck (Mobile Robotik Tecklenburger Land) und die „Forscherkiste“ für Grundschulen, die in enger Kooperation mit dem Kreis Steinfurt umgesetzt werden. In beiden Fällen handelt es sich um Verleihsysteme, bei denen Roboter an Bildungsträger und Grundschulen im Kreis ausgeliehen werden, um Kinder und Jugendliche frühzeitig an diese Thematik heranzuführen.