Der Luftsportverein (LSV) Lengerich ist Geschichte – was die Eigenständigkeit betrifft. Seit Jahresbeginn ist er eine Gruppe des Luftfahrtvereins (LfV) Greven. Dieser Fusion, die jetzt rückwirkend anerkannt ist, haben beide Vereine zugestimmt.

„Das ist die Folge einer langen Abwärtsentwicklung im Luftsport“, sagt Dr. Klaus Osterhues . Die Zahl der aktiven Piloten schrumpft von Jahr zu Jahr und es fällt schwer, Jugendliche für den Segelflug zu begeistern, ergänzt Klaus Reinhold. Zuletzt zählte der LSV noch rund 20 Mitglieder. „Festgehalten wird an der Werkstatt an der Ostpreußenstraße“, freuen sich die beiden aktiven Flieger. Treff ist dort jeweils dienstags um 19 Uhr.

Mit den Grevenern, so erzählen sie im Gespräch mit den WN, gebe es seit vielen Jahren eine gute Zusammenarbeit. Die hat ihren Ursprung in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass die Grevener mit über 300 Mitgliedern wesentlich größer sind, führen die beiden Lengericher auf mehrere Faktoren zurück: Das Fluggelände in der Hüttruper Heide sowie die Angebotspalette mit Motorflug, Segelflug, Ultraleicht-Fliegern und Modellflug. „Die Lengericher können das alles in Greven nutzen“, sagt Klaus Reinhold, der schon mal in einem Ultraleicht-Flieger gesessen hat. Klaus Osterhues hält es da eher mit dem Modellflug.

Als eigene Gruppe im LfV sind die Lengericher im erweiterten Vorstand vertreten. Bei der letzten Mitgliederversammlung des LSV wurden Horst Brockmann für 50 Jahre Mitgliedschaft und Andreas Hojniacki, der 25 Jahre dabei ist, geehrt.