Bildung ist ein wichtiger Baustein

Andrea Balsmeier, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lengerich, begrüßte die zahlreichen Besucherinnen. Pfarrer Peter Kossen als Hausherr und Bürgermeister Wilhelm Möhrke würdigten die Rolle der Frau in der Gesellschaft, betonten aber auch, bei der Teilnahme der Frauen am öffentlichen Leben gebe es noch „Luft nach oben“.

Sabina Christoph moderierte die Diskussionsrunde mit Rechtsanwältin Edelgard Körner , Frauenärztin Sieglinde Charfreitag , Bestatterin Yvonne Maneke und der kommissarischen Leiterin der Grundschule Hohne, Gisela Marstatt-Stienecker. Zum Auftakt wurde ein Film zum Frauentag gezeigt, der an die Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren erinnerte. Den Schlusssatz – „Frauen mussten ihren Mann stehen“ – griff Sabina Christoph auf und fragte Edelgard Körner, inwiefern sie als Juristin in einer Männerdomäne ihren Mann stehen müsse. Die Rechtsanwältin hielt eine Gleichberechtigung für möglich, zeigte aber auch Unterschiede in der Eignung auf: „Frauen sind emotionaler, Männer kopfgesteuert.“

Yvonne Maneke ist ebenfalls in einer Männerdomäne tätig. Allerdings unterstrich sie, in das Familiengeschäft hineingewachsen zu sein. Sie sieht ihre Tätigkeit als Berufung und betonte, in ihrem Bereich sei es gut, weil man als Frau besser eingehen könne auf Trauernde.

Sieglinde Charfreitag stellte heraus, dass in Lengerich mehr Frauenärztinnen praktizieren als Männer. Das spiegele das bundesweite Verhältnis der Geschlechter in diesem Berufszweig wider. Sie betonte, die Ärztinnen hätten sich unter anderem deshalb durchgesetzt, weil sie ihre Patientinnen besser verstehen könnten.

Gisela Marstatt-Stienecker berichtete Ähnliches: In der Lengericher Schullandschaft dominieren die Frauen. Besonders in den Kollegien der Grundschulen seien Männer Mangelware.

Zum Thema „Frauenquote“ gab Edelgard Körner zu bedenken, dass Frauen gerne Zeit mit der Familie verbringen möchten, höhere Positionen aber einen stärkeren Einsatz verlangten. Frauen seien in der Trauer oft stärker, Männer weicher, erklärte Yvonne Maneke.

Die Frauen von heute seien körperbewusster, stellte Sieglinde Charfreitag heraus. Sie würden sich mehr um ihr Wohlergehen kümmern und dächten gezielter nach, was früher nicht der Fall gewesen sei. Sie akzeptierten ihr verändertes Aussehen. Frauen über 50 seien heute auch in der Werbung präsent. Frauen informierten sich über Sex nicht im Internet, sondern wollen eigene Erfahrungen machen.

Gisela Marstatt-Stienecker berichtete von vielen Lehramtsstudenten, von denen nur wenige in eine Grundschule gingen. Ob die Mütter sich veränderten? Nicht viel, meinte sie. Bei Schulaktionen würden manche Eltern helfen, andere blieben zu Hause. Früher hätten Männer die Ansicht vertreten, ihre Frau brauche nicht zu arbeiten. Es gab die sogenannte „Hausfrauen-Ehe“. Wenn es dann Jahre später zu einer Trennung kam, war die Frau meistens gut versorgt.

Nach dem neuen Unterhaltsrecht muss die Frau sich selbst versorgen, erklärte Edelgard Körner. Berufstätige Frauen seien heute selbstbewusster, anders als ihre Mütter. Wenn allerdings kleine Kinder da seien, täten sich Frauen schwer und wollten der Kinder wegen die Familie erhalten.

Der Gesetzgeber sähe aus gutem Grund ein Trennungsjahr vor, zum Nachdenken und zur Überprüfung der Entscheidung. Die Juristin riet bei Problemen zu einer Paartherapie und jungen Frauen, nachzudenken, was für sie gut sei und nicht auf die Schwiegereltern zu hören. Körner bezeichnete Bildung als wichtig für die Frauen.

Nach der Talkrunde diskutierten die Zuhörerinnen über die Aussagen. Umrahmt wurde der Abend von den Musikern „Two for You“, Werner und Helmut Balske.