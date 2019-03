Daraus ist eine Wunschliste entstanden mit einem klaren Spitzenreiter: der Wunsch nach einem Kinobus. Das berichten Alida Mutlak , Rike Lewedag, Saskia Hunsche und Jannik Welp im Ausschuss für Soziales, Generationen und Sport.

Die Mitglieder des Jugendbeirats haben es bei der Befragung nicht belassen. Sie haben einen Kino-Shuttle auf die Räder gestellt, der im vergangenen Jahr im Oktober, November und Dezember in die Testphase gerollt ist. „Das kam gut an“, stellt Jannik Welp fest. Zumal es „ein Kino in Lengerich wohl nicht mehr geben wird“. Die Testphase wird fortgesetzt, die nächsten Termine sind der 13. April, 11. Mai und 8. Juni.

Damit nicht genug: Die Bürgermeistersprechstunde für Acht- bis Zwölfjährige soll in den Sommerferien wiederholt werden. Dass sich Mitglieder des Jugendbeirats im Vorfeld mit den Teilnehmern über die Aufgaben des Verwaltungsleiters unterhalten hätten, habe sich positiv auf das Gespräch ausgewirkt, zog Rike Lewedag ein Fazit.

Doch das derzeit elf Mitglieder zählende Gremium will mehr. Am 4. April soll im Foyer der Stadtsparkasse um 16 Uhr ein Europa-Snack beginnen. Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Europa-Union unter dem Motto „Europa am Küchentisch“, nennt Saksia Hunsche Details. Am 9. August, soll es einen Kinoabend in Lengerich geben. „Das wird ein Mondschein-Kino für Jugendliche“, präzisiert sie.

Angefragt hat der Jugendbeirat bei den Universitäten Dortmund und Münster, ob in Zusammenarbeit eine Umfrage unter Jugendlichen in Lengerich erarbeitet werden kann. Denn das Gremium, einst mit fünf Mitglieder gestartet, will weiter Gas geben. Dazu gehört auch das Projekt „Provinzhelden“, wie Sprecherin Alida Mutlak berichtet.

Am Ende ihres Vortrags prasselte auf das Quartett uneingeschränktes Lob ein. „Super, was in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde“, stellt Gisela Stiller (SPD) fest. Stefan Zimmermann (CDU) beschränkt sich auf ein Wort: „Sensationell“.