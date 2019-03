Austausch und Erfahrungsberichte

Die werden nicht nur zahlreiche Fachleute der Kooperationspartner der veranstaltenden Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Steinfurt (West) geben. Mit André Keeve (Ibbenbüren) und Maike Greine (Radio-Moderatorin und Galileo-Reporterin) werden zwei junge Menschen berichten, wie es ihnen auf dem Weg in die Selbstständigkeit ergangen ist und warum sie diesen Schritt getan haben.

Ob jemand noch überlegt, ob er sich selbstständig machen soll, junger Gründer ist oder gerade als Nachfolger eine alteingesessene Firma übernommen hat – der Gründertag soll eine Plattform bieten für alle, die sich in einer solchen Phase befinden. „Eine Firmenübernahme kann auch der richtige Weg sein“, sagt Birgit Neyer .

Die West-Geschäftsführerin unterstreicht im Pressegespräch, dass die Veranstaltung offen für alle ist. Deshalb der kostenlose Zugang, damit sich keiner abgehalten fühlt, wie sie es formuliert. Reiner Zwilling betont, dass jeder die Chance zur Teilnahme habe, weil „nichts abgefragt wird. Es ist egal, ob jemand arbeitslos ist oder einen Job hat“, so der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rheine.

Antworten soll es auf alle Fragen der Teilnehmer geben. Deshalb werden Justiz-Experten ebenso vor Ort sein wie Fachleute für Finanzierungsfragen, Versicherungsthemen, Firmenübernahme und so weiter. „Selbstständig heißt nicht automatisch, den jetzigen Job zu kündigen“, macht Ingrid Wosnak auf die Möglichkeit aufmerksam, behutsam den Schritt vom Angestellten zum Chef zu gehen. Die Kreishandwerkerschaft habe eine Frau eingeladen, die in der Gempt-Halle von ihrem Schritt in die Selbstständigkeit vor fünf Jahren berichten werde. „Inzwischen hat sie mehrere Angestellte, das ist eine Erfolgsgeschichte“, so Ingrid Wosnak.

Neben den Referenten André Keeve und Maike Greine gibt es drei Runden „Grill the expert“. Dabei geht es nicht um kulinarische Genüsse, sondern um die Chance, in Themen-Workshops spezielle Informationen zu erhalten. Ebenfalls im Angebot: drei Pitches von ausgelosten Gründern. Die haben, sofern sie ihre Visitenkarte in eine Lostrommel geworfen haben, die Chance, in drei Minuten kurz und knackig über ihre Gründungsgeschichte zu erzählen. Oder, wie Birgit Neyer sagt: „Selbstständigkeit ist eine tolle Chance, sein Leben in die Hand zu nehmen.“

Bürgermeister Wilhelm Möhrke beschränkt sich beim Pressegespräch nicht auf die Zuhörerrolle. „So etwas hätte ich mir schon vor 40 Jahren gewünscht.“ Um dann festzustellen, dass er den umgekehrten Weg gegangen ist: erst selbstständiger Apotheker, jetzt Leiter einer Verwaltung mit rund 270 Mitarbeitern.