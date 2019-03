Der Probelauf ist geglückt. Mitglieder des Arbeitskreises Stadtgeschichte im Heimatverein bewegten sich auf den Spuren des ehemaligen Rittergutes Haus Vortlage. Als historische Wanderung hat Dieter Rogge einen Rundgang erarbeitet, der künftig fest in den Veranstaltungsplan aufgenommen werden soll. Nach dem der Test vollauf gelungen ist, steht in einer Woche der erste offizielle Termin an.

Am Samstag, 23. März, heißt es, Wanderschuhe überstreifen und sich auf den Weg machen zu einem knapp dreistündigen Rundgang rund um die Vortlage. Die historische Wanderung umfasst eine Strecke von rund sechs Kilometern, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Startschuss fällt um 14 Uhr auf dem Vorplatz am Stadion an der Münsterstraße.

Von dort geht es über die alte Vortlage und durch die ehemalige Parkanlage „Die Günne“ zur Vortlager Eichenallee. Zum Abschluss werden die Garteninsel und die Hauptinsel mit Herrenhaus und Parkanlage besucht.

Dieter Rogge weist ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Anmeldungen sind erforderlich bei der Tourist-Information im Alten Rathaus ( ✆ 0 54 81/33 91 10). Festes Schuhwerk ist erforderlich.