Bunt und bienenfreundlich

Lengerich -

Am 20. März ist Frühlingsanfang. Für Garten- und Balkonbesitzer ein Termin, an dem sich die Gedanken spätestens auf die bevorstehenden warmen Monate richten. Dann soll wieder viel Zeit im Freien verbracht werden. Doch bevor man es sich auf Terrasse oder Balkon gemütlich macht, ist einiges an Vorbereitung zu erledigen. Michael Reiffenschneider, Gärtnermeister mit der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau und eigenem Unternehmen, hat im Gespräch mit WN-Redakteur Michael Baar verraten, was es zu beachten gilt und was angesagt ist.