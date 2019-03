Zum Glück für Peter Tenholt . Denn beruflich hat ihm das vor einigen Jahren eine Perspektive eröffnet, von der er mehr und mehr profitiert. Es geht um Bodenbeläge.

Der Lengericher ist Geschäftsführer und Inhaber der Firmen Tenholt Bedachungen und RTS-Isocompact GmbH mit Sitz im Gewerbegebiet Lohesch. Mit Bedachungen, Abdichtungen und Beschichtungen habe sich bereits sein Vater beschäftigt, erzählt Peter Tenholt. Er sei dann mit ins Geschäft eingestiegen. Das Kerngeschäft von RTS – Spezial- und Gummibeläge beispielsweise für Terrassen und Carports – und der Kontakt in die Reitszene habe schließlich dazu geführt, auch in diesem Segment tätig zu werden.

Also werden bundesweit und im angrenzenden Ausland Beläge vertrieben und verlegt. Da geht es um die Ausstattung von Ställen und Führanlagen, um Pferdetransporter und Tierkliniken. Zur Kundschaft gehören die Bundeswehr-Sportschule in Warendorf oder auch ein schwedischer Dressurreiter, der in Dülmen eine Fläche von 1200 Quadratmetern ausgestattet bekommen habe, verrät der Unternehmer.

Stolz ist Peter Tenholt aber auch darauf, dass auf dem Gestüt Peterhof im Saarland gearbeitet wurde. Auf dem weitläufigen und noblen Anwesen wurde jüngst noch eine „Immenhof“-Neuverfilmung gedreht. „Ich habe schon vieles gesehen, aber so etwas noch nicht“, blickt der Unternehmer auf den ungewöhnlichen Auftrag zurück.

Gerade in diesem Geschäft, erzählt er weiter, laufe viel über Mund-zu-Mund-Propaganda und persönliche Kontakte. Das habe er gerade zu Anfang mitbekommen, nachdem er die ersten Kunden hatte und diese RTS-Isocompact offenbar weiterempfahlen. „In der Szene kennt man sich, trifft sich bei Turnieren“, schildert Tenholt.

Er geht davon aus, dass der Markt noch einiges hergibt. Der Vorteil der Gummibeläge? „Sie sind besonders huf- und gelenkschonend.“ Die Lebensdauer liege bei über 20 Jahren, auch das spreche für die Produkte. Trotz solcher Perspektiven sagt der Firmeninhaber, er wolle nicht zu groß werden und „bodenständig“ bleiben. Das mit dem Wachsen wäre ohnehin so eine Frage. Denn den Fachkräftemangel bekommt auch Tenholt zu spüren. Wenn er mehr Leute hätte, könnte er durchaus mehr Aufträge annehmen, sagt er.